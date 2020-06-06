陝西小學女生被4男同學輪姦　警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

陝西西安藍田縣一名小學女生日前在校內遭遇4名男同學輪姦，縣教科局相關負責人事後指，受害人目前正接受心理疏導，學校負責人則被撤職。 惟據縣公安局出具的一份不予立案通知書顯示，由於該4名男學生均未滿14歲，故不追究刑事責任。

涉事小學。（網上圖片）

受害人在校內被4名男同學輪姦。（網上圖片）

據了解，事發在上月27日下午，當時雖然正在上課，但沒有老師看管，受害人其後就被該4名男同學強行帶到男廁所輪姦。一名男老師看到受害人從男廁出來，上前詢問後始揭發事件。受害人父親接到學校通知後，立即向警方報案，並將受害人接回家。受害人此後一直留在家中，再沒有回校。

警方指由於疑犯均未滿14歲，決定不予立案。（網上圖片）

惟及至6月1日，藍田縣警方出具的一份不予立案通知書，指該案經審查認定，疑犯均未滿14周歲，無刑事責任能力，不需要追究刑事責任，決定不予立案。

縣教科局相關負責人則指，事發後翌日該4名男學生已被轉校，同時會為受害人轉學提供一切便利。至於學校負責人則撤職，老師及班主任亦被行政警告。

本案經媒體報道後，引起廣泛關注。許多網民對警方處置表達了強烈不滿，認為應當加大懲處力度；亦有聲音認為中國現行《未成年人保護法》對違法犯罪青少年過度保護，有修法必要。

網民評論：

「讓女孩健康正常成長的希望都成了奢望。」

「警察是不是盼著罪犯都是未成年啊？直接不予立案，太省事了。」

「光天化日之下做出這樣的惡行！這是什麼學校？！這是什麼學生呀？！未成年就成了犯罪的護身符？」

「這小女孩也沒滿14歲呢，法律到底是為了保護誰而立的呢？」

「現在小孩子都知道14歲前不立案，所以更加肆無忌憚。如果對小孩子不能立案，希望對監護人進行同罪立案。」

（綜合報道）