遼寧10歲女童拒發生性關係被捅7刀陳屍花壇　男童未滿14歲免刑責

近日在遼寧大連發生一宗極殘暴的殺人案，一名13歲的少年被指企圖侵犯一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死，並拋屍到住所樓下的花壇。由於兇徒未滿14周歲，當地警方表示，不予追究刑責。

受害者為10歲女童，身中7刀慘死。（網上圖片）

綜合內媒報道，據死者王麗（化名）的舅舅透露，慘劇發生在周日（20日）下午，王麗從美術班下課返家途中，在街上遇到蔡男。蔡男將王麗騙到家中圖謀不軌，後將王麗殺死後拖到住宅對面的灌木叢中隱藏。「孩子在花壇裏，發現的時候已經死了，滿身都是血和傷，褲子被脫到一半。」

經法醫勘驗，王麗身中7刀，頸上有明顯掐痕，是流血過多死亡。王麗的舅舅還說，民警在蔡男的家門台階上發現了血跡，確認其外甥女遇害的案發第一現場就在蔡家。

但令王麗家人疑惑的是，蔡男的家長竟然沒有發現兒子的異常舉動。王麗的母親感到異常悲憤，「我無法接受女兒的慘死！更想不通這個孩子的父母是怎麼教育孩子的？那天是周日，他父母都在家，他兒子是怎樣作的案，怎樣拋的屍？他是怎樣做到幾個小時的施暴？拋屍路上血跡斑斑，他父母難道會沒有反應？」

據悉，案發至今，蔡男家長始終不露面，更沒有道歉，只讓警方帶話說願意賣房子賠償，但被王麗家人一口回絕。王麗的舅舅說，「那樣不可能，我們不要錢，就要判他死刑。」

有網民在微博公開死者媽媽的朋友圈文章，對兇手的行為及兇手家人的態度表示不滿。（網上圖片）

至周四（24日）晚上，大連市公安局在官方微博就案情發布通告稱，依據《刑法》第十七條第二款之規定，加害人蔡男未滿14周歲，未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任。同時，公安機關依據《刑法》第十七條第四款之規定，按照法定程序報經上級公安機關批准，對蔡男收容教養。

有律師分析案情稱，在內地，已滿16周歲的人犯罪，應當負刑事責任。已滿14周歲不滿16周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦等罪應負刑事責任。已滿14周歲不滿18周歲的人犯罪，應當從輕或者減輕處罰。因不滿16周歲不予刑事處罰的，責令他的家長或者監護人加以管教；在必要的時候，也可以由政府收容教養。律師指出，若蔡男不滿14周歲，那就不會進入刑事司法程序，最多可以對其進行強制教育。

談及受害者家屬是否可以追究男孩家長的法律責任，律師表示，家長是未成年人的法定監護人，有監護看管和教育的義務。因侵權人是未成年人，監護人負有民事賠償的法定義務，但目前還沒有可以追究家長刑事責任的相關規定。

（綜合報道）