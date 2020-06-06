內地去年出生人口1465萬　居民人均預期壽命提高至77.3歲

國家衛生健康委周六（6日）發布《2019年中國衛生健康事業發展統計公報》。《公報》顯示，內地居民人均預期壽命由2018年的77.0歲提高到2019年的77.3歲。此外，2019年出生人口1465萬人，二孩及以上孩次佔比為59.5%，孕產婦死亡率從18.3/10萬下降到17.8/10萬，嬰兒死亡率從6.1‰下降到5.6‰。

去年全國衛生總費用達6.5萬億元

《公報》又顯示，2019年全國衛生總費用預計達65195.9億元（人民幣．下同）。其中，政府衛生支出17428.5億元，佔26.7%；社會衛生支出29278.0億元，佔44.9%；個人衛生支出18489.5億元，佔28.4%。人均衛生總費用4656.7元，衛生總費用佔GDP百分比為6.6%。2019年國家基本公共衛生服務項目人均基本公共衛生服務財政補助標準從2018年55元提高至69元。

2019年，全國醫療衛生機構總診療人次達87.2億人次，比上年增加4.1億人次，增長4.9%。居民到醫療衛生機構平均就診6.2次，比2018年增加0.2次。與上年比較，醫院診療人次增加2.6億人次，基層醫療衛生機構診療人次增加1.2億人次。2019年，全國醫療衛生機構入院人數26596萬人，比上年增加1143萬人，增長4.5%，年住院率為19.0%。公立醫院入院人數17487萬人，佔醫院總數的82.6%；民營醫院3696萬人，佔醫院總數的17.4%。

2019年出生人口1465萬人，二孩及以上孩次佔比為59.5%。（資料圖片/視覺中國）

公立醫院醫療費用增長幅度保持穩定，次均費用漲幅連續4年控制在4%以內。按可比價格計算，2019年公立醫院次均門診費用和人均住院費用分別上漲2.7%和2.1%，漲幅較去年分別下降1.0%和0.1%，低於醫院平均漲幅0.4%和0.9%。

統計數據顯示，2019年鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心（站）門診服務量達20.3億人次，比上年增加1.1億人次，增長5.7%，高於全國總診療量增長水平（4.1%），佔全國門診總量的23.3%，所佔比重逐年提高，2019年比上年上升0.2個百分點。

（中新網）