【民國時期建築】武漢大學1937年老牌坊　遭攪拌車意外撞崩

位於武漢洪山區珞珈山路的武漢大學老牌坊已有73年歷史，近日遭到車輛意外撞擊，被撞出一個缺口，鋼筋裸露在外。 據當地媒體《楚天都市報》報道，事發現場於周六下午1時已經拉起了警戒線，一位民警正在現場維持交通秩序。兩名安裝腳手架的工作人員其後趕到現場，預計未來兩天可將老牌坊修復。

武漢大學老牌坊被車輛撞崩，出現一個缺口。（楚天都市報）

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報道指，事發路段是一條單行道，有數個施工工地。老牌坊靠近武珞路一側受損相對較輕，下沿被撞出一個缺口，背面缺口更大，鋼筋已裸露在外。

附近菜市場一位工作人員介紹，凌晨5時左右他看到有多位工作人員，正在老牌坊周邊清理散落的碎石塊，肇事車輛可能是周邊工地車輛，但當時肇事車輛並不在現場。洪山警方則透露，警方於凌晨3時接到報案，肇事的是一台攪拌車，是一宗單方交通事故，目前警方已暫扣車輛，待調查取證後，定責賠償，肇事司機無酒駕情況。

武漢大學老牌坊已有逾70年歷史。（資料圖片）

據介紹，武大最早的牌坊位於街道口勸業場的民國老牌坊處，為木制結構，建於1931年，仿北方牌坊式樣，四柱三間歇山式結構，琉璃瓦頂，略施斗拱，油漆彩繪，古樸大方。木牌坊建成次年，就毀於龍捲風。1937年，武大在勸業場原址建造鋼筋水泥牌坊，也即現在的老牌坊。

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