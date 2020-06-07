河南婦百萬存款失蹤還倒欠13萬　遭銀行經理盜用於網上博彩

河南平頂山的紀女士日前到中國建設銀行平頂山煤炭專業支行提款時，發現帳戶的100多萬（人民幣．下同）不翼而飛，更倒欠銀行13萬。而她的錢竟是被銀行客戶經理董某盜領後，用於在網上博彩平台賭博，以及在未獲授權下購買理財產品和貸款。 建設銀行平頂山分行紀檢監察部門介入調查後，平頂山分行梁姓行長受訪表示，董姓員工必須承擔其該承擔的責任，引發不少網民批評，認為銀行應該主動承擔客戶損失。及至昨日（6日），紀女士表示，已收到董某退還69.3萬元款項。

紀女士介紹，她和丈夫考慮到家在上述支行附近，把多年積蓄存進該行，她多數是存錢，很少取錢。董某一直是她的客戶經理，發現帳戶異常之前，她十分信任董某，對方經常向其推薦可以賺錢的理財產品。

涉事的建設銀行分行。（上游新聞）

內媒《上游新聞》報道指，2019年3月17日至2019年10月23日，董某分7次從紀女士帳戶上轉走共計69.3萬元，用於充值網上博彩平台「彩運8」購買彩票。此外，董某還以紀女士的名義辦理了5萬元的貸款（分文未還並已逾期）和信用卡，歸其個人使用。

據董某表示，自己是在利用這69.3萬元「代紀女士投資」，自己是從網友了解到「彩運8」後，跟着對方給出的號碼購彩，一開始小有盈利，後來虧損很多，直到事發前，自己每月還充值約1000元，此舉是為了保住博彩帳戶並被納入「10周年返還計劃」。

此外，董某還替紀女士辦理了40萬原油期貨業務，表示獲得了紀女士的同意，但紀女士否認。2018年8月3日，她還曾轉出5萬元至康某帳戶，「算是借，獲得了紀女士的同意」，但亦遭到紀女士否認。

紀女士面對百萬存款「失蹤」感到十分沮喪。（影片截圖）

紀女士帳戶款項被盜用事件曝光後，建設銀行平頂山分行梁姓行長表示，銀行相關部門已成立調查組調查，正在對帳了解情況，又強調董姓員工該承擔的責任必須承擔。

對此，不少網民質疑銀行處理辦法消極，「如果該員工賠償不起，豈不是這錢打水漂了？」還有人認為銀行在推卸責任：

－就說員工責任，建行撇的乾淨 －銀行先把錢賠給阿姨，然後你們依法辦事吧 －銀行有義務保管存款。就是必須確保存款在。 －建行要負很大責任，不能以這是員工的私人行為逃避責任

6月6日下午，紀女士介紹，董某已退還其69.3萬元，並結清了其名下的5萬元貸款。紀女士女兒稱，還有12.5萬元未退回，19萬的基金有分歧在溝通，倒欠銀行的13萬元已還5萬，信用卡部分還沒看到結單。目前，雙方還在進一步對帳，董某還款意願良好。

建行河南省分行相關負責人此前則表示，針對董某的行為，視分行調查情況，再定奪省分行紀檢部門是否要介入，查清情況後會依法依規處理，並及時向社會通報。

（綜合報道）