廣西女丟失身份證後「被結婚」又「被離婚」　起訴民政局不被受理

廣西的蘇女士於2014年曾丟失過身份證，其後於2019年和男友辦理結婚登記時，竟發現自己於2014年曾「被結婚」後又「被離婚」。她試圖起訴民政局並要求撤銷婚姻紀錄，但法院認為她的起訴已超過5年起訴期限，不予受理；二審法院維持原裁定。

內媒《澎湃新聞》9日（周二）報道指，蘇女士描述，她曾經於2014年2月份丟失過身份證，但很快補辦。2019年11月，她和男友前往廣西一家民政局辦理結婚登記時，卻被告知她和一名李姓男子已於2014年6月4日在河北省保定市唐縣民政局登記結婚，並於2天後的6月6日又辦理了離婚。

蘇女士和男友前往廣西一家民政局辦理結婚登記時，竟發現自己於2014年曾「被結婚」後又「被離婚」。（資料圖片）

蘇女士其後在唐縣當地報警求助，廣西當地民政局也曾聯繫唐縣民政局婚姻登記處，以核實對比雙方資料，但唐縣民政局婚姻登記處不提供資料以作對比。唐縣民政局婚姻登記處一名工作人員表示，當時以蘇女士名義進行登記的女子的身份證、戶口本原件等資料都是齊全的，也是真實的，無法直接撤銷。

因為唐縣民政局依然不予撤銷婚姻登記紀錄，蘇女士將其告上法庭。河北省定州市人民法院認為，根據行政訴訟法相關法規，蘇女士提起的撤銷婚姻登記及離婚登記行政行為的訴訟已經超過5年訴訟期限，法院不予受理。二審時，保定市中級人民法院依舊認為該訴訟已經超過5年起訴期限，維持原裁定。

蘇女士表示，「事發8個月之後，我和男友依然不能辦理登記，而唐縣民政局一直未給我們答覆」。蘇女士又指，因出現了「被結婚」和「被離婚」的紀錄，她無法和男友完成登記。她擔心這些紀錄會在買樓、子女讀書、信用紀錄等方面給他們帶來隱患。

律師：行政機關應直接撤銷紀錄

北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山律師表示，婚姻登記的撤銷有兩種途徑，一種是行政機關自己發現對虛假騙取登記情況後直接予以撤銷，另一種是到法院起訴要求撤銷。從行政法的理論角度來講，行政機關發現自身登記錯誤後應當及時進行糾正，避免對市民造成不必要的影響。

（《澎湃新聞》）