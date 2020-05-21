【遏制不正之風】加強道德建設　民政部將整治低俗婚鬧天價禮金

民政部在周三（20日）印發指導意見，表示要「進一步推進移風易俗，加強新時代公民道德建設，形成良好社會風尚，促進婚姻幸福、家庭和諧」，當中包括將展開對天價禮金、鋪張浪費、低俗婚鬧、隨禮攀比等不正之風的整治。

意見指出，要大力推進婚姻領域移風易俗，傳承發展中華優秀婚姻家庭文化，倡導全社會形成正確的婚姻家庭價值取向，遏制不正之風，不斷提升全社會文明程度和群眾精神面貌，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

內地不時傳出天價禮金、婚鬧等醜聞。（資料圖片）

意見提出多種措施，包括要深入展開婚姻家庭輔導服務，促進婚姻幸福、家庭和諧；積極倡導和推廣體現優秀中華文化的傳統婚禮，不斷賦予時代內涵、豐富表現形式，為增強文化自信提供優質載體；堅持以社會主義核心價值觀為引領，傳承發展中華優秀傳統婚俗文化蘊含的人文精神、道德規範，強化道德教化作用，弘揚「風雨同舟、相濡以沫、責任擔當、互敬互愛」的婚姻理念，充分發揮其在凝聚人心、引導群眾、淳化民風中的重要作用。

不止新娘、伴娘，新郎同樣都是低俗婚鬧的受害者。湖南省邵陽的一名新郎在婚禮上被要求脫去上衣，其後就被親友持棍打到滿身傷痕，親友之後更在其傷口上撒鹽。（資料圖片）

意見又稱，會展開對天價彩禮、鋪張浪費、低俗婚鬧、隨禮攀比等不正之風的整治，建立健全長效機制，助力脫貧攻堅，推進社會風氣好轉。同時，為適應現代社會家庭組織、家庭結構的深刻變化，將加強以父慈子孝、夫妻和睦、兄友弟恭、長幼有序為基礎的家風建設，強化孝敬父母、尊敬長輩的道德觀念。

廣東佛山順德杏壇鎮此前傳出有多名男子肆意猥褻伴娘。（影片截圖）

近年來，內地不時傳出天價禮金、婚鬧等醜聞，例如去年5月傳出在廣東佛山順德杏壇鎮，有3名伴娘慘遭多名男子壓在床上猥褻，其中一人被當眾強脫裙內絲襪，另一人則被胸襲。

（綜合報道）