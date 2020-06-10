陝西3歲男童搖玻璃門被砸死　家屬質疑日久失修索償逾80萬

上月（5月）底，陝西寶雞市一名3歲男童在工人文化宮門口玩耍時推晃玻璃門，被倒下的玻璃砸成重傷，3日後不治身亡。家屬質疑，玻璃門本身質量有問題，或因年久失修導致倒下，文化宮應負全責，並提出80餘萬元賠償。

當時倒塌的玻璃門，現已安裝新門。（網上圖片）

事件發生於5月28日晚上8時30分左右，男童小帆（化名）的爺爺回憶，小帆跟著3個同齡小孩，在文化宮南門前的公共區域玩耍，玩著玩著就去推玻璃門。當時大門被防盜鎖鎖住，側門也被地鎖鎖住。小孩們輪流推玻璃門，突然之間，整塊玻璃門直接倒下，砸到小帆身上，玻璃碎了一地，小帆倒在地上當場昏迷，口鼻往外冒出大量血。

小帆的爺爺趕緊抱起小帆趕往附近的醫院，一番搶救之後，小帆被送進ICU。6月1日凌晨1時左右，小帆死亡，原因為呼吸循環衰竭。

小帆送院搶救3日後去世。（網上圖片）

小帆家屬事後追討賠償。據了解，寶雞市工人文化宮的使用權現屬於市機關會議管理中心。機關會議管理中心和家屬分別於6月1日、2日、5日三次會面協商，家屬提出死亡賠償金、喪葬費、醫藥費、精神損失費、誤工費等共計80多萬元賠償，機關會議管理中心認為金額太高，最多給出10萬元的醫藥費和喪葬費，雙方未達成一致。

小帆的父親指出，在協商會面時，對方的律師稱玻璃門倒塌是因外力作用導致，他們沒有責任，提出賠償是基於人道主義。但他不同意，認為幾個小孩子力氣不應該很大，無法推到這扇門，門可能本身的質量有問題，或者是因年久失修導致的。

寶雞市機關會議管理中心趙姓主任則指，他們經律師諮詢後，先嘗試通過協商解決，但家屬要價太高，失去協商的基礎，所以建議家屬通過司法途徑，聽從法院判決，該承擔的責任中心絕不推諉。