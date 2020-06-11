【狗撞人】四川漢遭犬撞致9級傷殘　起訴兩名狗主索賠34萬

四川成都一名39歲男子駕電動車回家途中，遭一大一小兩犬撞致摔倒受傷，經鑑定構成9級傷殘，至今仍無法恢復上班。男子事後狀告狗主，要求賠償各項經濟損失合共約34萬元（人民幣，下同）。

事發後，鍾科身上多處骨折。（紅星新聞）

事發於2019年8月17日晚上8時，事主鍾科下班騎電動車回家，經過錦江大道高威公園附近時，一大一小兩犬追逐上馬路，一路奔向正在騎行的鍾科。鍾科避開兩犬後加速駛離，不料兩犬突然轉向折返，再次向他跑來。鍾科避開小狗後與大狗相撞，摔倒受傷，後送院救治。

經鑑定，鍾科左鎖骨遠端骨折、左肩胛骨粉碎性骨折、左邊多條肋骨骨折、肺挫傷和胸部閉合性損傷，傷勢構成9級傷殘。

據了解，內地「傷殘等級評定標準」根據傷殘的嚴重程度，由重到輕分為1級至10級。9級傷殘的程度包括日常活動能力大部分受限、工作和學習能力下降和社會交往能力大部分受限。

至今仍未恢復上班

今年4月，鍾科委託律師，將大狗主人謝女士、小狗主人胡女士告上法庭，請求法院依法判令被告賠償各項經濟損失共計346759.2元。6月10日下午，成都市錦江區人民法院三聖人民法庭公開開庭審理此案。

鍾科表示，他在成都環球中心洲際飯店做廚師，但目前仍然沒有恢復上班，公司比較關照他，工資照常發放。他的妻子也無法上班，既要照顧他，也要照顧現年9歲和1歲的兩位女兒。

大狗主人謝女士表示，自己每個月收入4000餘元，根本沒有賠償能力。（紅星新聞）

大狗主人：自己只是普通打工女孩 沒有賠償能力

肇事大狗主人謝女士則表示，事發後她積極救助傷者，並向親友借款7萬餘元墊付部分醫療費，配合鍾科作工傷認定。謝女士又稱，得知鍾科將自己告上法庭時感到吃驚，也沒想到他索賠34萬，表示自己是一個普通打工女孩，每個月收入4000餘元，根本沒有賠償能力。而為盡快償還債務，她下班還要兼職賺錢。

小狗主人胡女士認為，自己的小狗沒有撞到鍾科，現在被鍾科告上法庭，感覺很冤枉。