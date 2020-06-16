【網絡文學】國家新聞出版署：建立內容審核機制　創作者實名註冊

國家新聞出版署在周一（15日）印發加強網絡文學出版管理的通知，要求建立健全網絡文學內容審核機制及實行網絡文學創作者實名注冊制度。

通知要求網絡文學出版單位要嚴格落實平台主體責任，建立健全網絡文學內容審核機制，強化內容把關職責，支持優質創新內容，控制總量、優化結構、提高質量，堅決抵制模式化、同質化傾向；嚴格規範登載發布行為，實行網絡文學創作者實名注冊制度，在平台上明示登載規則和服務約定，對創作者登載發布行為提出明確要求；加強對作品排行榜、互動評論等作品相關發布信息的動態管理，正確引導用戶閱讀。

內地的網絡文學將要實行內容審核及作者實名制，令不少網民擔心創作自由進一步受限制。（資料圖片）

通知並要求各級出版主管部門要安排展開網絡文學出版單位社會效益評價考核，對考核結果優秀的單位予以獎勵和支持，對考核結果不合格的進行批評和處罰。此外，通知亦要求加強評獎推選活動管理，舉辦全國性網絡文學評獎須向國家新聞出版署提出申請。通知要求進一步規範市場秩序，對內容導向出現偏差的作品和單位，綜合運用多種措施進行處置，並要加強網絡文學出版隊伍建設，引導網絡文學從業人員對讀者負責、對社會負責，以維護網絡文學行業良好聲譽和網絡文學出版工作者良好形像。

不過，內地網民對政府收緊網絡文學的管理就意見不一，有人表態支持，「好作品是經得起大眾檢驗的 也要是合法合規的」、「作者實名制是對他們的一種自我約束」；但亦有不少網民認為，此舉會使網絡文學失去創作自由，「因為實名制之後就有很多題材不敢寫也不能寫了」、「那怎麼的，以後網絡創作者，只能寫社會主義文學嗎」。

另一方面，有網民亦提出官方應在分級制度上下功夫，「不做分級和制定相關法規，在創作自由和人身侵害上取得平衡，一昧地用死手段，除了抹殺一個行業，看不到別的光明」、「我覺得分級也很重要，電影電視，文學創作，滿足不同的人群需求」。

（綜合報道）