山東女被他人冒名讀中專　頂替者上門坦白多次要求「私了」

山東聊城一名女子於1996年報考當地一間中專（中等專業學校），因一直未收到錄取通知書，她以為自己未被錄取。沒想到在20年後，有一名女子上門對她坦白稱，自己冒名頂替她上學，又多次要求雙方「私了」，解決冒名就讀一事。

案中事主名叫王麗麗。1996年，她以原名「王麗」報考聊城農業學校，學科為畜牧獸醫，因一直未收到錄取通知書，她一直以為未被錄取。1997年，她由王麗更名為「王麗麗」。

聊城農業學校當時是一所中專，現已升格為聊城大學農學院。（資料圖片）

2016年8月，聊城市東昌府區柳園街道辦事處黨委委員「王麗」及其弟弟到訪王麗麗家中，問她是否在1996年考過聊城農業學校。不久後「王麗」竟坦白說，其本名姓陳，1996年冒名為「王麗」頂替王麗麗上學，又說最近她的單位有個調查，需要王麗麗配合，問到她的出生日期和父母姓名，王麗麗都一一回答。

後來，冒名「王麗」的陳女還約見王麗麗的父母，要求兩人配合組織上對她的調查，說是認她做的乾女兒，並讓王父簽字證明，但他沒有同意。王麗麗表示，至此，她才明白自己當年考上聊城農業學校，但被陳女頂替上學。王麗麗還專門去聊城農業學校查詢，結果發現她當年確實被錄取，專業是畜牧獸醫，但具體檔案已經不知道去向。

2018年2月2日，聊城市東昌府區柳園街道辦事處「王麗」（畫圈者）等人出席公開活動。舉報者王麗麗說，圖中畫圈者就是頂替者。（網上圖片）

王麗麗稱，自2019年8月開始，她分別向聊城市監察委、東昌區紀委、東昌區組織部等部門反應情況。舉報後，她和家人多次收到頂替者委託他人談「私了」，但她們沒有同意。

王麗麗與東昌府區幹部審查科的電話錄音顯示，一名工作人員稱，陳女涉嫌幹部身份虛假，冒用王麗麗本人身份信息，情況屬實。但對於具體是如何冒充，卻查不出事情的來龍去脈。此外，聊城市東昌區紀委目前已介入調查，並稱最快6月底將會有調查結果。