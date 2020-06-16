江西農商赴京上訪被截遭圍毆致死　12名被告被判刑最高囚14年

來自江西贛州上猶縣的63歲男子陳裕咸在2017年6月3日第一次到北京上訪，結果在翌日被12名非法截訪人員攔截並圍毆致死。 北京第二中院近日就該案作出一審判決，12名被告均犯故意傷害罪，被判有期徒刑3年至14年不等。

據了解，陳裕咸是上猶縣一個「良種場」的場主，從事種子銷售工作。陳裕咸被指在2005年所銷售的一批水稻種子出現基因變異，被公安機關以賣假種子的罪名拘留。陳裕咸事後支付取保候審保證金及賠付受損農戶費用，合計共8萬元（人民幣．下同）。陳裕咸一直堅持自己是清白，多年來向多個部門反映，及至2017年第一次到北京上訪，未料竟死於非命。

陳裕咸是上猶縣一個良種場的場主，從事種子銷售工作。（網上圖片）

值得一提是，內地傳媒指官方已在2019年發布撤銷案件決定書，載明陳裕咸案的情節「顯着輕微」，不認為是犯罪，決定撤銷案件。

一審判決認定，被告牛力冒充信訪工作人員，糾集蘇日力格、牛鐵光等被告，長期從事尋找外地來京人員截訪並遣送回原籍的非法活動。在2017年初至2017年6月期間，牛力、蘇日力格、牛鐵光等被告非法拘禁、故意傷害他人，為非作惡，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力集團。牛力、蘇日力格、牛鐵光為該惡勢力集團成員。主犯牛力，綽號「老紀」、「老季」，是「北京神州暢行汽車租賃有限公司」的經理，該公司主要業務就非法遣送上訪人員回原籍。

在截獲陳裕咸後，牛力將其資料發送給上猶縣信訪局局長賴學文，並獲對方確認身份。（上游新聞）

據內地傳媒報道，在截獲陳裕咸後，牛力就將其資料發送給上猶縣信訪局局長賴學文，並獲對方確認身份，「讓我給勸返回去，並給我發過來一個接洽的鄉鎮幹部的電話」。牛力向賴學文「報價」2.5萬元。報道續指，陳裕咸被帶上車強行送原籍期間，遭遇異常殘忍的虐待和毒打，包括有扇耳光、鐵棍打身體、鐵棍打腿、拖鞋扇臉、膠帶砸腿、拳打頭面部胸部、皮鞋塞堵嘴等。陳裕咸甚至被雙手雙腳在背後捆綁，面朝地板整個人趴下，同時不斷有人提繩子往上拉及腳踩後背。其中一名被告供述，陳裕咸事後傷勢嚴重，面部被打腫、額頭、鼻子、腳趾流血，雙手有勒痕，襯衫被扯爛等。

陳裕咸被圍毆致死。（上游新聞）

陳裕咸被送院時已經死亡，鑑定書指陳裕咸符合被他人用鈍性外力反復多次作用頭頸部、軀幹部致機械性窒息死亡。陳裕咸的軀幹部受多次外力作用，致雙肺多發損傷，同時限制性體位可促進其機械性窒息死亡。牛力等人最終在2017年6月9日至7月2日先後落網。

對於案件的判決結果，陳裕咸家屬在受訪時坦言稍不滿意，原因是上猶縣信訪局指使牛力等人截訪的細節，並沒有詳細記錄在判決書中。陳裕咸之子陳維樹指，牛力的審訊筆錄中有大量與地方政府多年合作的非法截訪的供述，「這些內容，對恢復完整真相、對牛力進行更客觀量刑，有極其重要的作用。」陳裕咸家屬已在去年4月起訴上猶縣政府，請求法院確認上猶縣政府截訪行為違法，要求賠禮道歉、賠償損失。

陳裕咸長子陳維樹（左）與次子陳維彬。（微博）

惟承辦案件的贛州中院在同年10月中止訴訟，稱與該案相關的刑案尚未審結，案件審判涉及的相關問題，須以刑案的裁判為依據。陳維樹稱，目前刑案的裁判結果已經出爐，希望贛州中院能盡快恢復審理。

（上游新聞）