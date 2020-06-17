上海首間Apple｜蘋果浦東店遭一男子破壞　多部Mac電腦被砸毀在地

位於上海浦東新區陸家嘴國金中心的Apple Store浦東店，是上海首間、內地第2間蘋果零售店，周二（16日）遭到一名29歲男子入店破壞。該店多部Mac電腦被肢解、砸毀在地，現場「屍橫遍野」，場面相當混亂。 警員到場後將男子控制，在詢問後發現其男子「語無倫次，邏輯混亂，無法正常交流」，隨後將其帶至派出所作進一步調查。該店亦即刻暫停營業，至今日（17日）重開。

店內多部設備被砸毀，部件散落地面。（網上影片截圖）

有微博網民周二晚上發文表示，據說是一位客人「心情不爽」，把店內擺設的所有Mac電腦都砸了。浦東公安分局表示，當日下午2時多接報後，警員迅速到場將來姓男子控制，現場無人員受傷。

內媒報道指，至當晚8時左右，App Store國金店依舊處於閉店狀態，該店已於今日（17日）恢復營業。

警方到場後將男子控制。（網上影片截圖）

事件引發網民熱議，在微博上，有不少人批評男子做法，但亦出現一些支持其行為的言論，甚至稱讚其為「愛國青年」。而在短影片平台抖音上，有大批為男子「畀like」的留言，並表示愛國就應該用華為：

有網民就批評將男子毀壞行為解釋為「民族主義」的言論，認為相比「愛國」的理由，男子更可能是因精神狀況等原因砸店，不應鼓勵以這種方式表達「愛國」。

網民熱議：

「啥家庭啊，家裏有礦啊？」 「愛國青年啊，應該給予重獎才對。」 「好在Apple本來就有官方翻新品的，整整再賣，損失不會太大」 「『愛國』群眾行動了？」 「愛國首先要守法，不守法就是給國家添亂」

（綜合報道）