屢偷拍「車震」照敲詐當事人　杭州一地下車庫2名保安被刑拘

杭州一地下車庫的兩名保安員，值班時常在偏僻處尋找「車震」行為，並拍攝照片敲詐當事人。杭州錢塘新區義蓬派出所今日（17日）表示，涉事兩名保安目前已被刑拘。

圖為楊某與王某拍攝的車震照片。（杭州網）

據《杭州網》報道，楊某和王某是某物業服務公司的保安員，兩人今年5月初在地下車庫巡邏時，無意中發現偏辟處有一輛奇怪的私家車，車子停着卻未熄火，且車身還在不停地搖動。兩人上前一看，發現在上演「車震」，於是楊某偷偷拍下照片，然後拍打車窗：「你們在幹甚麼？我要報警了」。車內衣冠不整的男子下車懇求道：「大哥，我只是偶爾出來玩玩，求你了，不要報警」，楊某則抬起右手，作出要錢的手勢。玩車震的男子立即遞上500元（人民幣．下同）現金，希望兩人把照片刪掉。

初嘗甜頭的楊某和王某開啟了「生財之道」，他們開始常常有目的地尋找「車震」，一旦發現就會即刻衝上前，一人持電筒打光，一人拍照，再以曝光照片威脅。由於受害人往往選擇「花錢消災」，兩人屢次得手，且不斷提高索要的金額。

涉事兩名保安目前已被刑拘。（杭州網）

楊某和王某以為，來地下車庫「車震」的人基本上都是偷情，不敢報警。然而，6月10日，兩人敲詐車主季先生2000元時，對方態度強硬，只願拿出400元。楊某和王某決定見好就收，拿到錢後將照片刪除，詎料季先生當即報警。杭州錢塘新區義蓬派出所警員趕到現場後，根據季先生的描述找到楊某和王某，並傳喚兩人接受調查。

警方指出，兩人在實施犯罪以來的1個月期間成功敲詐7次，獲利3000元。經審查，楊某和王某承認敲詐勒索的犯罪事實，並交代作案經過，目前已被刑拘。