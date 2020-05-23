近300人參加「Cosplay國中生交配派對」？台中警檢查發現無人到場

據台灣傳媒報道，日前有網民在Facebook建立「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」活動，計劃於本周六、日（23、24日）在台中一間精品時鐘酒店舉行，參加者必須自備Cosplay服裝，男生需繳2萬台幣（約合5157港元）入場費，女生免費，吸引逾500人表明「有興趣」、接近3百人表態參加。 台中市警六分局今日（24日）上午前往臨檢，現場未見任何穿着Cosplay服裝的人，旅館內3間客房有人入住，最大客房亦只能容納4人，警方判斷事件是網絡惡作劇，但為求慎重將於晚間再次到場確認，酒店方則強調「不可能接受這種團體」。

據《ETtoday》報道，這項活動要求參加者必須自備「鬼滅之刃或是刀劍神域COSPLAY服裝」，活動吸引數百人表態，引起輿論譁然，不少網民紛紛在活動下方留言表示「已檢舉」，更有網民直接留言標記台中市警察局和地方法院，希望當地政府出面管理。

Facebook出現「國中生交配派對」活動，引發輿論嘩然。（Facebook截圖）

然而警方到場卻一無所獲，經向酒店方詢問，今日並無接獲團體訂房電話，而以房間大小而言，亦無法容納得下這麼多人，因此不可能出現舉辦派對或是大型聚會情況，強調不會同意辦派對。

警方研判該活動是惡作劇的假訊息，但發文者仍然有觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第40條的嫌疑，將究辦發布活動人士。而目前發文者已將該活動取消。

根據上述法例第40條，以互聯網等方法散布、傳送、刊登或張貼訊息，足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有對價之性交或猥褻等行為，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元（約合26萬港元）以下罰金。

▼圖輯｜《鬼滅之刃》高質Cosplay 美少女Cos香奈乎滲出仙氣

+ 24 + 23 + 22

不少台灣網民都對事件表示震驚，更有人調侃道「警察被反釣魚」、「我猜全部都男的 只好取消」、「還以為萬人響應」：

「cosplay成國中生，還是國中生玩cosplay?」 「萬人響應 0人到場」 「為啥只有男的要入場費」 「不能往詐騙方向偵辦嗎？還是吃力不討好不想查了？」 「怎麼感覺會不會是換個地方啊…？ 不要問我為甚麼知道」

（綜合報道）