新冠肺炎｜市民路過新發地即被「鎖定」　大數據抗疫惹私隱爭議

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，位於豐台區的新發地農產品批發市場是「重中之重」，內地近期的本土確診病例，幾乎都與其直接及間接有關。 鄰近豐台區的大興區早前就宣布，為堅決阻斷傳播渠道，遏制疫情擴散蔓延，深入細致展開流行病學調查和病毒溯源工作，已協調內地三大電訊服務運營商，向有可能在5月30日以後路過新發地市場的市民，發送短訊要求其填報資料。 有市民表示，自己僅僅此前曾乘地鐵路過新發地市場地區，亦被「鎖定」並發送短信，感嘆大數據抗疫能力強大；不過，也有意見擔憂，大量市民在未被告知情況下收集數據，個人私隱可能受到侵犯。

新發地市場相關重點區域及重點人群都要接受病毒檢測。（中新社）

據內地傳媒報道，家住大興區高米店街道的劉女士是在周二（16日）早上收到上述短訊，最初懷疑是網絡詐騙短訊，「短訊是真的假的？這期間我也沒有去過新發地，只是乘坐地鐵路過啊？」原來劉女士曾經在乘搭地鐵時路過新發地市場附近，結果就被「鎖定」。確認短訊是真有其事後，劉女士及她的鄰居都不禁感嘆大數據的強大，「我是開車路過新發地的，也被捕捉到了啊」、「看來我們也不必驚慌，真正去過的人肯定會被發現的。」

不只是劉女士，近日不少居住在大興區的市民，都有收到類似的短訊及電話，都是被通過大數據技術排查後，發現曾經去過或路過新發地市場，需要配合相關防疫工作。報道稱，不難發現今次當局的排查工作相比之前已較大提升，大數據技術得到充分利用，「但似乎還是無法避免的引起了一些疑慮」。

大數據抗疫頗具成效，但同時亦衍生出個人私隱問題。（中新社）

大數據抗疫衍生出私隱問題，有台媒傳媒派駐北京的記就發現，雖然有不少人會「怕麻煩」而隱藏行程，認為沒有到過新發地市場內備受關注的生鮮海產區域，就不算是進入所謂的重點疫情區，只是去採購蔬菜、水果待，「結果通通被找出來，接受核酸檢測外加14天居家隔離」。報道又引述專業知情人士指，「謊報行程根本沒用，北京公安大聯網，比對所有人手機定位，清查從5月30日以來，有誰去過新發地，哪怕到門口都算數。甚至跟確診者有過接觸，大數據都算得出來，資料分析相當精準」。報道稱，會有北京市民擔心，大數據分析強大，「萬一只是擦身而過確診者，很可能下一個就是自己被隔離」。

值得一提是，國務院新聞辦公室在2月14日的新聞發布會上，中國信息通信研究院院長劉多就表明，通過電訊大數據，可以統計分析人員動態流動情況，分析預測確診、疑似患者及密切接觸人員等重點人群的動態流動情況，為疫情防控提供精細化數據支持。早在內地今年初大規模爆發疫情後，北京就已成立疫情防控大數據工作小組，利用北京衛健委發布的數據開發北京市的「疫情地圖」，民眾可藉此了解市內各區疫情分布等情況。

新發地市場是今次北京疫情反彈的「重中之重」。（中新社）

事實上，微信支付及支付寶日前亦被指在防疫工作上「立功」，「新發地疫情後市場內一直沒有現金交易，支付寶和微信支付方便大數據確定有關人員」、「據說圈定了一個35萬人的大名單現在馬上全部實施病毒篩查」。雖然微信支付及支付寶其後都有發聲明否認，表示沒有提供過上述數據。但有內地傳媒引述業內技術人士指出，如果僅從位置精確度來看，如果用戶在使用微信支付、支付寶等的App後，對用戶位置的精度確是可以掌握在10米範圍以內。

有受訪的市民亦坦言，按照現時防控形勢，主動配合防疫工作是無可厚非，但對於個人私隱仍然會希望能夠得到更有效的保護，並且希望當局可以盡快將相關數據的獲取方法更透明地公開。

（綜合報道）