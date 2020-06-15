新冠肺炎｜網傳靠新發地付款記錄鎖定35萬人　支付寶微信斥是謠言

此前有網絡消息稱，北京新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再度爆發的新發地市場內，一直沒有現金交易，因此透過支付寶和微信支付的大數據確定了有關人員，「據說圈定了一個35萬人的大名單現在馬上全部實施病毒篩查。」 內地兩大流動支付巨頭支付寶和微信周日（14日）雙雙發布微博，否認網傳的提供數據鎖定北京新發地農產品批發市場的35萬人。

上述網絡消息稱，這次支付寶和微信立了大功，新發地疫情後市場內一直沒有現金交易，支付寶和微信支付方便大數據確定有關人員，很快就鎖定了35萬人，「據說圈定了一個35萬人的大名單現在馬上全部實施病毒篩查」，又指北京連夜做了4000人的病毒咽拭子核酸篩查，採集上千個樣本。

對於這則消息，支付寶和微信都強調是謠言，並表示沒有提供過上述數據，疫情相關資訊請以衛生防疫部門官方發布為準。微信還呼籲勿信謠傳謠。

6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告13日新增36宗本土病例，而上述36宗病例的詳情亦隨之披露，當中所有人皆與新發地市場有關，引發社會憂慮。

據國家衛健委今日（15日）通報，6月14日0至24時，內地新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例49宗，其中，連續多日新增確診的北京市，再度新增36宗本土病例。

（綜合報道）