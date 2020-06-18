深圳女花萬元打瘦腿針變「長短腳」行路一拐一拐　要做手術治療

深圳一名20歲出頭的女子為了令小腿看起來更加緊緻美觀，去年在一家美容診所打了瘦腿針，萬萬沒想到數月後雙腿變得長短不一，走路一瘸一拐，最終要接受手術治療，生活才能恢復正常。

女子打了瘦腿針後，到今年3月，右側小腿已經無法站直，右小腿看起來比左小腿短一截。（《南方都市報》）

內媒《南方都市報》16日（周二）報道指，該女子一年前去一家美容診所做了雙側小腿的抽脂和肉毒素注射，花費了一萬多元人民幣。數月之後，她的右側小腿肌肉越來越緊繃，到今年3月，右側小腿已經無法站直，右小腿看起來比左小腿短一截，走起路來一腳高、一腳低。

今年5月，該女子來到北京大學深圳醫院就診。經醫生診斷，女子的情況因為之前接受了肉毒素多點注射，導緻小腿肌肉廣泛攣縮，功能受限嚴重，且長期的跛行還導致了病人情緒低落。

醫療團隊確定了女子肌肉攣縮最嚴重的部位，設計了微創的手術方案。在5月中旬，團隊為女子做了手術，女子的踝關節背伸恢復到跟對側一樣的正常活動範圍，小腿攣縮得到充分鬆解。

女子接受手術後，雙腿恢復了等長，右腳跟也終於可以著地站立，可以正常行走。（《南方都市報》）

女子接受手術後，雙腿恢復了等長，右腳跟也終於可以著地站立，可以正常行走。女子出院後，仍需繼續按照物理治療師教導的方法進行康復鍛煉。

（《南方都市報》）