短裙空姐水田插秧被批做騷　青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

近日，內地網絡上流傳一組「青島航空空姐空少插秧照」：一群穿著制服的空姐空少在水田裡插秧。不少網友質疑這是在炒作和做騷。 青島航空對此回應表示，這並不是做騷，而是通過這種方式推廣2020年「中華拓荒人」插秧節，目的是推廣海水稻，讓大家珍惜糧食。

青島航空的空姐空少穿著制服在水田裡插秧：

內媒報道指，山東濰坊5日（上周五）舉辦「中華拓荒人」插秧節活動，這批照片就在當日拍攝。據網絡流傳的照片可見，這些空姐空少穿著整潔的制服及水鞋，捏著嫩秧苗微笑。不過這些空姐穿著裙子插秧，形態頗為笨拙。據悉，發布這組照片的微博公眾號已在事件發酵之際第一時間刪除照片。

青島航空宣傳人員解釋，這是公益活動現場臨時設置的插秧體驗環節，因為當時員工已經到了現場，就呼籲大家一起體驗，現場也有人教導，以體會農民的辛苦。

據悉，青島航空今年正式加入「中華拓荒人計劃」，成為航空領域在插秧節活動的首家戰略級別合作夥伴。青島航空並藉由戰略合作認領一萬畝鹽鹼地。

在2016年，成都東星航空專修學院的準空姐也穿著制服到水田插秧，當時也被批是做騷：

+ 9 + 8 + 7

網民熱議：

「我覺得推廣歸推廣，行為很對，能不能換套正常下地幹活的衣服。」

「少一些套路，多一些真誠。」

「穿裙子插秧？作秀也要像一點啊。」

「宣傳本身不就是要吸引眼球嗎，換成破舊衣服去宣傳？」

「空姐插秧有什麼不對嗎？就因為身穿制服？我覺得畫面很美。」

「如果農民都這樣種地的話，不知都餓死多少遍了。」

（綜合報道）