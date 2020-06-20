陝西團夥扮開店掘地洞盜多地文保單位　疑似舍利子、佛金骨被倒賣

內地官方近日公開一宗盜掘文物的判決書，顯示陝西省有盜掘文物集團專門針對文物保護單位犯案，手法是在目標附近租房開店後，以用經緯儀進行定位，並經秘密挖掘的地洞盜走文物再倒賣牟利。涉及的文物包括有疑似舍利子、佛金骨、銀質阿育王塔、金棺、銀棺、銅棺、鎏金棺、銅鏡等。 判決書更顯示，其中一批文物經多次轉手後，被人以2300萬元（人民幣．下同）的高價收購回家供奉。 該案在4月21日一審宣判，衛永剛等人犯盜掘古文化遺址、倒賣文物等罪，被判處緩刑至有期徒刑15年不等。

陝西省咸陽市的興平北塔是其中一個受害的文物保護單位。（微博）

據「（2019）陝04刑初34號」判決書顯示，該案被告共有23人，主犯衛永剛有盜掘古文化遺址罪的前科，在2011年減刑獲釋後再重操故業。以其中一個受害文物保護單位陝西省咸陽市的興平北塔為例，衛永剛等人會事先踩點了解，其後就租賃興平北塔附近一間民房，以「打餅子」（製作一款四川特色小吃）作掩護，找來工人挖掘地洞，成功盜走北塔地宮內一個銀質阿育王塔、一座石塔、一個銅棺、一個琉璃瓶（裝有疑似舍利子、佛金骨）、疑似瑪尼餅、銅錢數枚等文物。衛永剛在盜掘咸陽旬邑縣縣城古塔時的手法亦類似，都是先在古塔附近租賃民房，繼而就以經營蒸饃店為掩護，以挖掘地洞的方式盜掘文物，並獲得臥佛像、銅棺（內含銀棺），琉璃瓶（內含疑似舍利子）、小佛像等文物。

法院審理查明，衛永剛等人前後共作案7次，分別是6處古文化遺址及一處古墓葬遺址，其中案發時屬國家級重點文物保護單位的有4處、省級文物保護單位的有2處、市級文物保護單位的有1處。衛永剛等人文物盜掘出來後予以賣出牟利，案發後被公安機關追回的文物共77件，其中一級文物4件、二級文物4件、三級文物24件、一般文物45件。

涉案交易價格最高的文物來自咸陽彬縣的彬塔。（微博）

涉及的文物中，交易價格最高的一批來自咸陽彬縣的彬塔，包括石棺、金棺、銀棺、銅棺、鎏金棺、銅鏡、疑似舍利等一批珍稀文物。經多人轉手，最終被人以2300萬元的價格將文物買回家供奉。案發後買家已主動上交。

（澎湃新聞）