江蘇3人盜墓掠晉朝文物無人願買　竟用千年古董當煙灰缸

江蘇宜興三名男子2017年在湖父鎮盜墓，結果挖掘到一個西晉時期的墓室，並在墓內掠走了青釉瓷碗、青銅镜等5件古董。 可惜這些古董卻無人問津，3人只得各自分贓，其中一名盜墓賊拿了青釉瓷碗當煙灰缸用。 而警方事後亦接報有人盜墓，憑現場留下的煙頭成功找到三名盜墓賊，並在今年1月被判監2年9個月至4年不等。

丁紀英等3人挖了一個大洞，並在離地面2米多的地下發現古墓。(網上圖片)

宜興人丁紀峰喜歡古董，前幾年做過古董和玉器生意，認識了開古玩店的陳俊英。2017年10月，兩人和另一朋友瞿文喝茶時，丁紀峰因手頭緊張，邀請二人一起去湖父鎮的狀元墳挖掘古墓，三人一拍即合，組成盜墓團隊。

同年10月底，他們三人來到狀元墳，發現墳墓完全被砸壞，缺乏挖掘價值。打道回府途中，丁紀峰又發現一座新墳，墳坑裏有一堆老青磚，判斷可能是晉朝時期用來砌墓室頂部的專用磚，由此猜想附近或有古墓。

三人經過近兩個月，三次前往挖掘，終於找到古墓的墓頂。他們將磚頭搬開後就看見主墓室的頂端，再慢慢來到離地面2米多的墓室。三人挖了近兩小時，終於發現了一個有點破碎的銅鏡，以及一個銅質弩機，臨走時，陳俊英和丁紀峰還把墓壁上的3個陶油盞取走。

三人以為古物能賣個好價錢，但丁紀峰找人一問，發現這些東西無人願意購買，於是陳俊英拿了銅鏡和弩機回去做標本，丁紀峰拿了三個油盞當煙灰缸用。

三人在挖掘古墓時曾經抽煙並遺下煙頭，成敗露身份的證據。（網上圖片）

盜墓賊因煙頭敗露身份

本以為盜墓一事神不知鬼不覺，但卻因為一個煙頭被警察找上門。2017年12月31日，湖父鎮的村民發現竹林裏出現2個大洞後報案。警員調查後發現那2個大洞是新挖的，隱約可見墓穴。再經過勘察，警員在墓洞旁發現數枚煙頭，再通過DNA技術鑑定和比對，警方找到了瞿文。瞿文隨即承認了曾到湖父鎮盜墓，並向公安機關供述了其他疑犯。2018年3月9日，陳俊英、丁紀峰相繼落網。

案件是無錫市首例盜掘古墓葬案件，宜興市檢察院受理此案後，並在2019年1月2日對丁紀峰、陳俊英、瞿文以盜掘古墓葬罪提起公訴。日前，法院被丁紀峰有期徒刑4年，罰款8000元；陳俊英被判有期徒刑3年零六個月，罰款6000元；瞿文被判有期徒刑2年9個月，罰款5000元。

經南京博物院鑒定，被丁紀峰等人盜挖的古墓磚室墓形制完整、規模較大，為典型的六朝墓葬，古墓由甬道和主墓室組成，甬道兩側各有一耳室，墓室全長9.3米，寬約3.4米，這種規模的古墓葬在江南地區十分罕見，對江南地區政治、經濟、文化等研究具有較高價值；至於3件被盜油盞其實是青釉瓷碗，與青銅弩機同樣是西晉時期的出品，而青銅鏡則是來自東漢時間，並全部移交至文物部門，其中青銅弩機在宜興市博物館展出。

（檢察日報）