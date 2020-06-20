北京警方查處60宗傳謠案拘10人　有人稱疫情「死了40多萬人」

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中位於豐台的區的新發地市場是疫情「重中之中」，近期內地新增的本土病例，絕大多數都與新發地市場有關。 北京警方發布消息，指有一些「謠言病毒」蔓延傳播，干擾疫情防控大局，對此高度重視。截至目前，已查處60宗相關案件，刑事拘留1人，行政拘留9人，並對其他人員進行批評教育。

警方有公布多宗案例，其中包括有兩名網民利用新發地市場造謠，結果被依法行政拘留。已退休的69歲譚姓網民故意編造虛假消息，聲稱「新發地8300人檢測結果：5800人陰性，其餘2500人陽性，這個比例太恐怖了」。譚某將該則虛假消息通過微信發送給另一名47歲的男子吳某，吳某隨後就將其在多個微信群中散播，造成不良影響。

另一宗案例則是31歲的無業網民趙某，其為發洩個人不滿，蓄意編造發布「死了40多萬人」等虛假信息，目前已被房山區公安分局依法行政拘留。

警方表示，為有效維護北京的社會治安秩序，服務全市抗「疫」大局，歡迎廣大群眾積極舉報涉疫謠言資訊，警方也將始終保持「零容忍」，一如既往地嚴厲打擊此類違法犯罪行為。據官方最新的通報，自6月11日新發地市場爆發聚集性疫情以來，所涉及的本土確診病例為205宗，另北京累計有603宗本土確診病例。

（綜合報道）