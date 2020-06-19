北京疫情｜北大國際醫院護士確診　新發地附近餐廳8名員工染疫

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，連日來不斷有新增本土確診病例。北京在周四（19日）新增25宗確診病例，已完成調查的21宗病例均與新發地市場有關聯。 值得一提是，當中有8人都是新發地市場附近同一間餐廳的員工。 此外，在昌平區的病例中，患者是此前海淀區病例的密切接觸者，為北京大學國際醫院急診科護士。目前該醫院已採取封閉管理措施。

昌平區政府副區長吳彬稱，接到報告後迅速對北京大學國際醫院採取全面封閉管理措施，分區管控，院區門診、急診暫時停診，相關病房暫停收治新入院患者，降低人員密度，以切斷傳染途徑。同時迅速展開流行病學調查，擴大環境采樣檢測和密切接觸者排查範圍。流行病學調查人員將圍繞該病例的活動軌跡，追蹤所有密切接觸者，落實隔離觀察措施。

據北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，上述8宗病例均為一間名為「面面俱到」的餐廳員工，其中2人是採購員，定期從新發地市場進貨。龐星火指，餐廳位於新發地冰鮮海鮮市場附近，就餐者多為附近冰鮮海鮮市場營業者，綜合流行病學調查情況，考慮為與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

北京至今所有本土病例都與新發地市場有關聯。（路透社）

不建議食用購自新發地市場的急凍海鮮及豆製品

事實上，龐星火亦提到，在新發地市場的環境採樣中，綜合交易大廳尤其是水產、豆製品的局部售賣區域，陽性環境樣本較多，環境污染較重。龐星火建議，市民要妥善處理從新發地市場所購的急凍海鮮、豆製品等食物，「不建議食用。」

另一方面，龐星火提到，為做好病毒檢測陽性人員的流行病學調查工作，根據國家衛健委統一安排，中國疾病預防控制中心與江蘇省、浙江省、山東省、河南省疾病預防控制中心各派出10名工作人員，已抵達北京協助展開調查和分析工作。

（綜合報道）