【北京疫情】中疾控：新發地市場相信是污染物傳播　疫情接近尾聲

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當中位於豐台區的新發地農產品批發市場是「重中之中」，近期所有確診病例幾乎都與之有關聯。 中國疾控中心副主任馮子健在受訪時就稱北京疫情可控，「新發地市場暴露的人員看來是已經接近尾聲」，現時的新增病例主要是與新發地的患者帶到社區造成的傳播，但傳播水平非常低。

對於新發地市場的情況，馮子健指，新發地牛羊肉交易大廳的環境樣本中檢測出病毒，說明病毒是在特定環境中造成嚴重污染，「現在的主要推測是，病人打噴嚏、咳嗽、說話，把公共物品污染了，人的手接觸了被污染的物體表面，進而接觸口、眼、鼻，進而是黏膜」，相信是「污染物傳播」。而百事公司北京磁魏路分廠日前有工人確診，該工廠主要生產樂事薯片，馮子健稱至今沒有發現工人污染食品，「國際和國內調查都沒有發現通過直接進食來感染病毒，病毒在乾燥食品上，在室溫條件下，存活時間非常短，很快就會喪失活性，「病毒全球傳播接近半年時間，到現在為止沒有發現病毒通過進食食品來感染，不用太過擔心食品安全的問題。」

馮子健指，新發地市場的情況相信是污染物傳播。（中新社）

全球的疫情方面，馮子健認為全球流行仍處在早期階段，「數百萬感染人數與70億人口相比仍是很小的數字，還將持續相當長時間在全球傳播流行。」此外，由於傳播範圍擴大，不同國家採取的應對措施有強有弱，流行強度不同，故可以預期有時候病例增長幅度較大。馮子健指，現階段主要擔心的是人口眾多、醫療衛生條件比較差、救治能力薄弱、政府治理能力比較弱的國家，特別是發展中國家一些有大量貧民窟的城市，一旦發生嚴重流行，後果非常嚴重。

其中美國日前單日新增確診病例達3萬宗，馮子健認為是與美國採取的防控措施、策略、目標有關，但美國醫療服務體系和應對能力較強，雖然多數地區和城市病例數目在增加，醫療系統有巨大壓力，但沒有對系統造成壓倒性的局面。但馮子健同時指出，美國的疫情將會對全球帶來不利影響，任何一個地方的強流行，都會造成輸出的壓力，「美國與世界各地的人員往來最密切，美國非常高的發病水平，輸出頻率和輸出強度比較大。」

（北京日報）