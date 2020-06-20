新冠肺炎｜張文宏：全球疫情至少持續到今年年底至明年上半年

上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在微博上發文，指出無論有沒有疫苗，全球性疫情蔓延情況至少要到今年年底至明年上半年。

張文宏指北京正為徹底管控疫情加大力度。（中新社）

文章指，雖然北京的疫情反彈，但已正為徹底管控疫情加大力度，當地的傳播路線集中在與新發地市場相關的餐飲業人員與採購人員及其密切接觸者上，傳播鏈則涉及人際傳播或者經污染食材傳播，後階段的防控將會更為精準。救治方面，北京已聚集全市優勢醫療力量在地壇醫院展開集中救治，應能保證救治工作的高效。至於對疫情的演變方向，北京根據目前的防控力度，一般在疫情高峰到來之時的後兩星期能夠徹底控制疫情，在街頭出現的民眾恐慌性隨機檢測意義不大，政府引導下的精准檢測可以有效管控疫情。

文章續稱，北京疫情加速管控的同時，高疫情國家迫於經濟壓力，逐漸採取全面開放的政策，「這將帶來全球疫情的巨大不確定性」。例如巴西的確診病例數目突破100萬宗，病死率近5%，單日新增高達5萬，是全球第一。此外，印度逐漸采取全面復工策略，政府提出與病毒共存口號，病例數目繼續攀升，但由於醫療資源的缺乏，老年人與患有基礎疾病者，將會因為醫療資源的不足面臨極大的死亡風險。

巴西的確診病例數目突破100萬宗。（中新社）

文章認為，全球疫情還在不斷攀升，10天之後就會破1000萬。與此同時，近期全球多國紛紛加大對於藥物的研發投入，加快疫苗產品研發速度也將成為解決疫情的關鍵途徑，「在獲得3期臨床研究結果前，全球高疫情國家可能會啟動2期臨床研究有效疫苗的緊急使用權限（Emergency Use Authorization），特別是在老年人等脆弱人群中進行接種」。

文章最後表示，中國要保留謹慎心態，維護來之不易的安定局面，倡導公眾場所戴口罩、大力展開愛國衛生運動與強化個人衛生的科普教育，「在防疫工作繼續鞏固，公共衛生體系不斷強化的基礎上，堅決推進經濟的復蘇，將是未來相當長一段時間內的『新常態』」。

（綜合報道）