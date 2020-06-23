聽從「氣功大師」指導節食治病　27歲黑龍江男節食54日身亡

黑龍江27歲李姓男子周日（21日）在節食54日後，於鐵力市一間老年康養中心死亡。 李男家屬控訴，該中心一名「氣功大師」曾建議他節食70日，宣稱可治癒疾病。目前警方已經介入調查，確切死因則有待解剖報告。

李男在節食期間還要學習氣功、打坐等。（影片截圖）

據了解，李男因對先前高考成績不滿意、認為自身運勢不佳，不但情緒不穩，身體也出現問題，體重超過130公斤。家人帶他四處求醫無效後，經熟人介紹，2017年入住日月峽老年森林康養中心接受「治療」。李男的舅舅指控，該中心一名號稱能治百病的「氣功大師」建議其節食70日只喝水，並學習「氣功養生術」，就能改運及治好疾病，李男聽信照做，未料第54日被發現氣絕身亡。

據了解，李男在節食期間還要學氣功、打坐，每日需交150元生活費。李男家屬在其遺物中找到一本印有「劉尚林」名字標價數千元（人民幣．下同）的《金剛經》，相信劉尚林就是涉事「氣功大師」。

劉尚林辯稱，雖然停食療法是他發明，但時間一般為5至7日，根據學員身體情況決定，期間只喝水不吃東西，此次「意外事故」是李男「私自延長停食時間」導致。安養中心王姓主任則說，中心登記業務範圍包括招收自理和半自理的老年人士，提供生活照料、精神慰藉等服務，並無提供氣功和節食相關課程，「我們有森林瑜伽、拍手舞，健身效果挺好的」。

此外，劉尚林宣稱透過拍掌就能排毒，時間一次長達20分鐘，但許多學員用力拍到後來瘀青發紅，甚至裂開流血傷痕纍纍。當地居民及政府相關人員則指，涉事中心只收老年人，不明白為何會招收27歲的年輕學員。目前，該中心相關人員正在接受警方進一步調查。

對於這名「氣功大師」的「節食療法」，網民不以為然：

「都甚麼年代了，居然還有人相信」 「節食這麼久，也是厲害的」 「節食70天，這個氣功大師是在殺人？」 「啥時候氣功大師能給人看病了？」 「情緒不穩定為啥要去老年康養院治療？」

劉尚林否認對事件負有責任。（網上圖片）

而據《澎湃新聞》報道，該康養中心隸屬一個旅遊集團，集團法定代表人是劉尚林。該旅遊集團有多達8間下屬機構和企業，其他7間則涵蓋旅行社、國家森林公園、瑜伽培訓、食品、健康科技、商貿和物業管理行業。

該旅遊集團涉及的行業十分廣泛。（網站截圖）

該旅遊集團在官網一份文件中聲稱，「劉尚林先生對儒釋道醫武的各類養生法都有深入研究和實踐，尤其對道家內丹術和無上瑜伽氣脈明點有獨到成就，是博士學位高級心理諮詢師，首屆中華人民共和國重大前沿創新理論成果獎的特別獎獲得者，學術終身成就獎獲得者，黑龍江日月峽森林瑜伽培訓有限公司主講教師，森林瑜伽養生、《森林瑜伽養生學》學術帶頭人。」

報道還引述相關資料指，劉尚林曾任黑龍江省鐵力林業地區旅遊局局長、鐵力林業局養生科學研究所所長兼黨支部書記。

（綜合報道）