南京清道夫遇意外去世家屬獲賠15萬　公司扣起5萬稱「你懂的」

南京一名環衛保潔員（清道夫）今年元旦遇到車禍不幸去世，因所屬公司有為員工購買意外保險，該名清道夫的家屬獲賠15萬元（人民幣，下同）的保險賠償。 保險公司將15萬元的款項匯入清潔公司的帳戶，後者卻擅自扣起5萬元，並向死者家屬稱要從中拿5萬元的回扣，「這個你懂的」。死者家屬如果不願拿走10萬，15萬元就會退回保險公司。

邢先生表示，清潔公司只願意給他們10萬元。（江蘇新聞）

南京邢先生的父親是一名環衛保潔員，今年元旦遭遇車禍不幸去世。因環衛公司有為員工購買意外保險，作為死者家屬，邢先生按照程序提交相關材料，申請理賠。5月底，邢先生得知，賠償款項已經匯到公司帳戶。

邢先生到環衛公司準備取款，卻被告知，要拿錢必須先支付一筆回扣，「環衛項目負責人王經理跟我講，按照正常的途徑，我父親這個是理賠不下來的，說是業務員在中間找關係，才理賠下來的。我不承認這點，所以沒答應。」該名王經理則表示，邢先生父親的保險，是在理賠員的幫忙才得到的，「那個保險員呢，想從中拿一點回扣，這個你懂的。」

5月底，邢先生得知，賠償款項已經匯到公司帳戶。（江蘇新聞）

聲稱「靠關係」才成功索賠

之後，王經理帶著邢先生一起到總公司協商，總公司負責人李先生再次提出需要5萬元回扣，如果邢先生同意，就可以取走10萬元，如果不同意，就把這15萬錢退回給保險公司。雙方不歡而散。

負責此次保險理賠的太平養老保險公司負責人譚經理則指出，這筆意外傷害賠償完全是合理合規的，且根據當事人邢先生提供的材料，已將款項於今年5月底匯到南京信傑恆物業管理有限公司的賬戶上。作為受託方，公司拿到這筆款項之後，就應該全部轉交給當事人邢先生，「關係一說」完全不成立。

內媒《江蘇新聞》於6月15日就事件向王經理查詢時，他卻表示不太清楚，也不知道有沒有賠付。（江蘇新聞）

環衛公司將款項退還保險公司

內媒《江蘇新聞》於6月15日就事件向王經理查詢時，他卻表示不太清楚，也不知道有沒有賠付，「我只負責項目，至於人事、法務，是由公司跟保險公司、當事人去溝通。」公司董事長薛超凡則向傳媒指，這筆賠償款應該全額支付給家屬，並不清楚「回扣」一說，「如果是調查有人要回扣，公司還要處理。」他又稱，目前這筆款項還沒到賬。

6月15日傍晚，保險公司的譚經理指出，環衛公司突然將15萬元理賠金全額退給他們。他表示已經聯繫邢先生辦理重新認領的手續，能夠直接領走款項。

《江蘇新聞》指，已經將情況反映給南京市江寧區城管部門，城管部門也已展開調查。