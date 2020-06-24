無錫女子喪偶後欲用冷凍胚胎遭拒　醫院：需要夫妻雙方簽字

江蘇無錫的陳姓女子和丈夫於2017年在無錫市婦幼保健院培育出4個胚胎。2019年，她的丈夫不幸車禍身亡，陳女希望實施胚胎移植手術，卻被醫院拒絕。 醫院認為，根據規定，每個醫療階段都必須雙方簽字，且陳某現為單身不符合規定。該院生殖醫學中心主任熊芳甚至表示，醫院還考慮到孩子在單親環境下生長或會對生理和心理產生影響。 陳女為此將醫院告上法庭。無錫法院周二（23日）對該案一審宣判，丈夫亡故不影響合同繼續履行，醫院應繼續履行與陳女之間的服務合同，為其實施胚胎移植手術。

陳女和丈夫婚後一直沒有孩子，在友人介紹下專程到無錫該間醫院尋求解方。2016年8月，簽署相關協議後，院方為陳女夫婦實施了胚胎移植手術，但沒有成功。一心想要孩子的兩人沒有灰心，決定等陳女調理好身體後，繼續去醫院治療。

醫院聲稱，不為陳女做胚胎移植的決定，亦考慮到單親恐不利於孩子成長。（荔枝視頻）

2017年5月，陳女和丈夫再次至醫院要求實施人工助孕，醫院對他們分別實施取卵術和取精術，並成功培育出4個胚胎。由於取卵術後過度刺激，陳女胸腹腔積液，當即入院治療。陳女夫婦要求醫院採用低溫保存技術保存這些胚胎，並與院方簽署《胚胎冷凍、解凍及移植知情同意書》，兩人聲明在醫院接受體外受精手術。

考慮到第一次手術的失敗和此次取卵手術後陳女的身體反應，陳女夫婦決定先調理身體，為後續的胚胎移植做好準備。然而2019年7月，陳女的丈夫車禍意外死亡，在夫妻雙方家人支持下，陳女決定去醫院繼續實施胚胎移植，但遭醫院拒絕。

醫院指出，由於陳女丈夫去世前兩年均未至醫院試行胚胎移植手術，其生前簽署的知情同意書不能延續至死亡後，且其不再能簽署胚胎解凍及知情同意書。醫院又指，陳女作為單身婦女，為其進行胚胎移植，違反法規及計劃生育政策等公益原則，而且陳女兩年以來未再繳交胚胎續凍費用。該院生殖醫學中心主任熊芳表示，醫院還要考慮孩子在單親環境下生長，是否會對生理和心理產生影響。

陳女稱，公婆曾有兩個孩子先後夭折，如今丈夫身故，胚胎成了他們最後的希望。「沒有這個希望，公公婆婆就活不下去了。這也是我們全家的希望」。案件審理期間，陳女的公公到庭陳述，其與妻子均希望陳女能實施胚胎移植，「讓血脈延續」。至於陳女兩年來結欠的胚胎續凍費用，陳女在庭後已經把錢交至法院提存。

法院：案中喪偶婦女不視同單身婦女

法院一審認為，陳女夫婦曾經接受的治療和在合同中簽署的多項知情同意書，加上培育和冷凍胚胎的事實，均表明其丈夫的明確意願。此外，單親家庭並不意味着必然會對孩子的生理、心理、性格等方面產生嚴重影響。而陳女作為喪偶婦女，有別於相關法規中單身婦女概念，亦不違反社會公益原則。

法院指出，由於醫院對於逾期補交費用，沒有明確具體時間限制，醫院也曾告知陳女的胚胎續凍費可以在胚胎移植時一併支付，且並未處理掉冷凍胚胎，合同需繼續履行。

對於法院一審判決，涉事醫院工作人員表示，目前並不打算上訴，將認真履行判決，他們也希望能幫助陳女實現自己和家庭的願望。

（綜合報道）