受賄超過275萬元及私藏軍用彈藥　內蒙古退休廳官肖劍平被判刑5年

內蒙古的退休廳官肖劍平犯受賄罪、私藏彈藥罪，案件周四（25日）在內蒙古興安盟中級法院一審宣判，被判處有期徒刑5年。 肖劍平在2015年5月退休，此前是內蒙古民族大學黨委副書記，並曾經先後擔任通遼市科左後旗副旗長、旗長，以及通遼市政府秘書長兼通遼市經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任。

案件早前透過互聯網法庭庭審系統開庭審理。（網上圖片）

肖劍平是在去年10月14日被內蒙古紀委監委通報涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。經審理查明，肖劍平在1992年至2019年間，利用歷任科左後旗副旗長、旗委副書記、旗長，原哲裡木盟行署秘書長，通遼市政府秘書長，通遼經濟技術開發區管委會副主任、管委會主任、黨工委書記，內蒙古民族大學副校長、黨委副書記等職務上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物折合共計超過275萬元。此外，肖劍平在擔任科左後旗旗長期間，從他人處獲贈一盒手槍子彈並存放在辦公室，退休後藏匿於家中，後被搜查發現、扣押。經檢驗，涉及的21發子彈屬於軍用彈藥。

法院認為，肖劍平身為國家工作人員，利用職務便利或地位形成的便利條件為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額巨大，同時違反槍支管理規定。肖劍平被以受賄罪，判處有期徒刑5年，並處罰金30萬元，以私藏彈藥罪，判處拘役3個月。數罪並罰，肖劍平被判處有期徒刑5年，並處罰金30萬元，違法所得依法予以沒收，上繳國庫，違禁品則由扣押機關依法處置。

（中國新聞網）