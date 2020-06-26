內蒙古建立研發分中心　袁隆平團隊試種千畝「海水稻」

「雜交水稻之父」袁隆平及其團隊近日在內蒙古杭錦旗獨貴塔拉鎮建立鹽鹼地稻作改良研究示範基地，先行先試種1000畝鹽鹼地稻作改良示範田。 據內地傳媒報道，改良示範田的效果良好，昔日荒蕪的鹽鹼灘，如今已被綠油油的秧苗所取代，呈現出一派江南水鄉的美景。

袁隆平及其團隊先行先試種1000畝鹽鹼地稻作改良示範田。（影片截圖）

報道指，今次試種被稱為「海水稻」的鹽鹼地稻作，將會為後期大範圍試種提供數據樣本，同時又能促進海水稻種植技術在杭錦旗持續創新及產業化推廣，提高產量的同時有望實現當地農民增收。

據了解，杭錦旗與袁隆平及其團隊早在去年起就已在鹽鹼地改良和海水稻技術攻關方面建立合作關係，共同啟動杭錦旗站的「中華拓荒人行動計劃」，然後6月就在獨貴塔拉鎮先行先試種植1000畝鹽鹼地稻作改良示範田。

海水稻團隊相關負責人李曉東稱，將會展開海水稻技術驗種，培育一個適應當地土壤水質的海水稻品種，同時還將研發綜合配套管理技術，通過思維改良法展開海水稻改良、稻米品質提升等技術研究。一方面既能幫助實現稻田數碼化升級，逐步實現智能農業的新模式，另一方面亦通過對鹽鹼地的改良，將鹽鹼地變成良田，為當地農民提升農業豐收。

報道亦提到，袁隆平及其團隊正在獨貴塔拉鎮建設海水稻研發中心內蒙古分中心，基礎建設現已完成80%左右，預計在一星期內全部完成。中心投入運行後將具體負責產學研究合作和聯合攻關，推動示範建設、市場應用和模式探索，為杭錦旗農業轉型升級提供支持，並為河套地區提供先進的鹽鹼地改良的「杭錦旗模式」。

（綜合報道）