孩子打架後理論一言不合　江西莽父偕16歲女兒砍死鄰居一家四口

江西贛州市南康區公安局通報，南康區朱坊鄉紅心村在周四（25日）晚上發生一宗重大刑事案件，4人經搶救無效死亡，疑犯43歲男子吳紫華及16歲女子吳婷當晚被抓獲歸案。 據了解，疑犯是一對父女，案件與兩個家庭的小孩打架有關，吳紫華與吳婷在雙方激烈理論時，分別持刀將對方家庭多人斬死，包括一名躺在床上的長者。

警方指，事發在周四晚上7時許，得悉幼子吳某榮與人打架後，吳紫華攜全家人到對方家庭理論，對方家庭在場的有母親肖財英、女兒吳某婷及兒子吳某龍，其中吳某龍就是與吳家榮打架的人。

通報提到，雙方在肖財英家門口理論，並發生激烈爭吵。隨後吳紫華及吳婷從家中各取來一把柴刀及菜刀並返回現場，雙方再次發生激烈爭吵。其後吳紫華手持柴刀、吳婷手持菜刀朝肖財英及其兒女身上砍去，接著吳紫華又到旁邊肖財英家公吳興鈿所居住的房間內，朝躺在床上吳興鈿身上砍去。吳興鈿、吳某龍當場死亡，肖財英、吳某婷經送院搶救無效後死亡。

警方接報後高度重視，吳紫華、吳婷隨後就抓獲歸案，當地現已成立善後處置小組及案件偵辦小組，目前各項善後處置工作正平穩進行。死者屍體已存放在殯儀館，雙方家屬則分別安置在酒店，各人情緒穩定。

（綜合報道）