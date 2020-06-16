南京漢發現前妻有新戀情　將對方鎚殺後碎屍並拋下廢井

江蘇南京一名男子，因發現離婚13年的前妻有新戀情，竟將對方鎚殺後以鋸子和菜刀碎屍，再用袋裝好後拋入廢井。

案中疑兇姓金，生於1968年，與耿姓女死者育有一位女兒。2006年8月，金男和耿女因感情不和協議離婚。因為女兒的緣故，儘管沒有復婚，但兩人又再同居。金男認為，兩人還算是夫妻。

但後來，耿女搬到在外面租房。2019年，金男發現耿女有新戀情，竟懷恨在心，更瞞著耿女，偷配她租住房屋的鑰匙。同年7月13日凌晨，金男穿著雨衣帶著鎚仔來到耿女的家，兩人見面後發生爭執。金男用鎚仔擊打耿女頭部，直至對方死亡，隨後迅速逃離回家。

案發幾個小時後，金男回到出租屋周圍查看，隨後離開。7月14日凌晨，金男再次來到出租屋，將耿女的屍體拖到廁所，用鋸和菜刀肢解，裝進兩個袋內。他之後帶著兩個裝著屍體的袋，去母親生前所住的舊屋，把屍體扔進庭院的井內。

兩個月後，因一直聯繫不到耿女，兩人的女兒和耿女的弟弟報警。警方來到耿女的出租屋發現血跡，調查後將金男拘捕。金男供述自己的犯罪行為，並說出拋屍的地點。他表示，本來沒有想殺人，只是想「嚇唬嚇唬她」。帶鎚仔去是因為怕出租屋裡還有其他人，又因「屍體放那肯定會臭」，所以就想到分屍。

2020年6月15日，南京市中級人民法院審理此案，檢方以故意殺人罪為由，對金男提起公訴，量刑建議為死刑。因案情重大，此案並未當庭宣判。