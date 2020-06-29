內地湧現共享性愛娃娃體驗館　多名醫生受訪稱「有利於身心健康」

內地多個城市湧現性愛娃娃體驗館，顧客可以付費使用矽膠娃娃獲得性滿足。對此，多名醫生接受《澎湃新聞》訪問時指出，這樣的體驗館可以解決顧客生理需要，有利於身心健康。

據此前報道，深圳龍華富士康廠區附近的「愛愛樂」矽膠性愛娃娃體驗館走紅，有網民擔憂其合法性，但深圳龍華市監局工作人員就表示，暫未接到關於這間體驗館的相關投訴，而僅僅體驗產品是沒有問題，不涉黃。

此外在江蘇蘇州，市衛監所工作人員表示，誰發證誰管理，性愛娃娃體驗館不在衛生許可證發證範圍，建議向市場局投訴；蘇州市監局工作人員稱，他們只管有沒有營業執照，國家沒有明確規定能否開。而在杭州，市監局工作人員表示，去年曾接到相關投訴，配合公安去查扣過一些設備，但好像也沒有太明確的法律規定禁止這種經營。

▼ 圖輯｜愛愛樂位於樓房密集的富士康廠區附近（按圖放大）

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內媒亦曾曝光江蘇蘇州等地的部分性愛娃娃體驗館衛生狀況較差，店家將同一矽膠娃娃提供給不同顧客體驗前，未有清洗、消毒，甚至連床單都未更換。

對此，多名醫生接受內媒訪問時表示，因為「共享」，若矽膠娃娃沒有消毒，顧客存在交叉感染性病的風險，建議做好消毒措施，使用者還應佩戴安全套，「這是阻止性病傳播最有效的方法。」

對於性愛娃娃體驗館是否對顧客身心健康帶來幫助，西藏自治區山南市人民醫院皮膚科主任楊孔超認為，能夠暫時緩解男性的生理慾望，是一種自我釋放和緩解的方式，一定程度上會減少犯罪。四川大學華西醫院金堂醫院泌尿外科一名醫生也表示，體驗性愛娃娃能夠解決生理需要，有利於身心健康。

▼ 圖輯｜愛愛樂巔峰時每日能有40多名客人（中國首間性愛娃娃體驗館：有人割掉乳房洩慾 矮男愛選140斤黑人）

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專家：與配偶分居者處理性關係手段

華中師範大學生命科學學院教授、中國性學會副會長兼中國性學會性教育專委會主任委員彭曉輝曾表示，由於沒有能力帶配偶在身邊，也無法通過其他途徑滿足性慾，矽膠娃娃體驗館或成為進入城市、沒有配偶或和配偶長期分居的打工者群體處理性關係的短期輔助手段。

他表示，從社會穩定角度來說，體驗館可避免因性而產生的人際關係衝突、意外懷孕、傳染性疾病甚至刑事案件等不確定因素。

（澎湃新聞）