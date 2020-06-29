【章瑩穎案】告學校社工未盡責再遭美法院駁回　家屬：判決太殘酷

中國訪問學者章瑩穎三年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。 章瑩穎家人對美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）心理諮詢中心的兩名社工提起民事訴訟，認為兩名社工未對兇手做好心理輔導，與章瑩穎遇害有直接或間接關係。美國兩級法院先後駁回該民事訴訟。

中國訪問學者章瑩穎三年前在美國遇害（點圖放大）：

2019年6月上旬，章瑩穎家人對伊利諾伊大學香檳分校心理諮詢中心的兩名社工提起民事訴訟。章瑩穎家人認為，殺害章瑩穎的兇手基斯滕森曾在案發前接受兩名社工的心理諮詢服務，透露了其殺人的傾向和準備。兩名社工的瀆職與章瑩穎遇害有直接或間接關係。

2019年12月，美國伊利諾伊州聯邦法院以「被訴社工被指控的行為對造成的後果相隔較遠」為由，駁回該訴訟。代表章瑩穎家人的律師今年1月再入稟地方法院。日前，處理該訴訟的伊利諾伊州巡迴法院法官鮑姆（Jason Bohm）認為，罪犯對社工透露的信息並沒有構成「特指的威脅」，所以社工並不應該對章瑩穎的遇害承擔責任。

兇手基斯滕森因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。（資料圖片）

章瑩穎家屬表示，「法院判決太殘酷，無法接受」。儘管對地方法院判決的上訴期仍然有效，章瑩穎家屬也還沒有做出最後決定，但是負責該案的王志東律師對上訴的可能結果表示並不樂觀，「可以判斷，民事訴訟已經走到底了」。

2017年6月9日，26歲的章瑩穎因錯過一班公交車，隨後上了該校物理系研究生及助教基斯滕森的私家車，從此失蹤。經過長時間的審判，直到2019年7月18日，審理章瑩穎案的美國法院宣布，基斯滕森被判在2017年6月綁架並導致章瑩穎死亡罪名成立，判處其無假釋的終生監禁。但是至今章瑩穎的遺骸尚未被找到。

律師：章家對於校方「非常憤怒」

三年來，章瑩穎家屬一直希望能夠找到遺骸，同時寄望於美國法院追究責任人，獲得一些經濟補償。王志東律師表示，章家對於校方「非常憤怒」，從兇案發生至今，校方從沒有正式向章瑩穎家人道歉。

雖然在尋找章瑩穎的初期，校方曾經向他們提供過短期住宿，但是在後來漫長的審理過程中，再沒有提供任何協助。2019年，章瑩穎家屬使用捐助款項在該大學設立基金，用於國際學生和家庭在緊急情況下的援助，校方欣然接受。王志東律師表示，希望這所美國招收中國學生最多的學校能夠主動站出來，擔負起對於章家人「必要的安慰和補貼」。

（綜合報道）