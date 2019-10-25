【章瑩穎案】家屬起訴校方社工忽視兇手威脅　校方要求撤案拒賠償

中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。 章瑩穎家屬同時對美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）提起民事訴訟，希望該校為其心理諮詢中心的過失向章家人提供合理賠償。至本周五（25日），章家律師透露，校方已拒絕賠償並向法庭提起動議要求撤銷此案。目前此案正在等法官的裁決。

章瑩穎兩年前在美國遇害。（資料圖片）

今年6月上旬，章瑩穎的家人對兇手基斯滕森和UIUC心理諮詢中心的兩名社工提起訴訟，前者被指控涉嫌傷害章瑩穎，後者則因為疏忽了基斯滕森可能對他人造成的傷害威脅而遭到起訴。

章家律師表示，UIUC對瑩穎被綁架和謀殺以及民事訴訟的態度和做法讓章瑩穎的家人以及伊利諾伊州、美國和中國的，甚至全世界的所有華人，感到失望和不滿。從案件初期開始，學校與瑩穎家人的溝通和給予的支持和就非常讓人失望。而UIUC校方試圖要求法官取消瑩穎家人對學校提起的訴訟的做法更是讓人感到非常傷心。「校方的行為一直都是以校方的利益為主，沒有真正地關心在他們學校訪學的學者瑩穎的安全或事後家人的痛苦。」

兇手基斯滕森因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。（資料圖片）

章家律師又指出，UIUC校方與瑩穎的死亡有著不可推脫的聯繫。他表示，章瑩穎在光天化日下在校園內被基斯滕森綁架。而基斯滕森是UIUC的一名畢業生，曾是助教，也曾經跟學校的心理諮詢中心人員透露他有要傷害和謀殺年輕女性的想法和實施計劃。「學校不但沒有跟進基斯滕森的情況，以確保他得到他需要的適當心理治療並且確保他沒有對學校社區構成威脅，反而是什麼都沒有做就直接封了他的檔案。」

律師還說，校方從來沒有承認並為自己在章瑩穎被謀殺案中扮演的角色道歉，也沒有向章瑩穎家人因其女兒被殘酷襲擊及被殺害而遭受的痛苦提供任何賠償。律師認為，校方要求駁回訴訟，「就仿佛瑩穎的遇害跟學校沒有任何關係一樣」，他還稱校方對於瑩穎家人提出的民事訴訟的回應和做法是學校名譽上的一個巨大污點。

（海外網）