有片｜遼寧檢察官稱受賄不辦事「保證道德底線」　官方：嚴肅處理

中國庭審公開網日前發布一段影片，顯示了遼寧盤錦大窪區法院一宗虛假訴訟案的審理情況。影片中，該區檢察院檢察官宣稱司法機關收受賄賂不辦事，是「保證了道德底線」。此外，檢察官亦宣稱，被告的筆錄時間與同步錄像時間不一致是「合理誤差」，「恰恰說明了偵查人員嚴謹扎實的作風」。

庭審期間，孫旺的「道德底線」說法引起輿論嘩然。（影片截圖）

據了解，該段影片是盤錦市大窪人民法院在本月10日開庭審理的一宗虛假訴訟罪案，案號為「（2020）遼1104刑初90號」。在庭審過程中，盤錦大窪區檢察院檢察官孫旺先是稱「司法機關當中，收受賄賂不辦事，正說明司法工作人員保證了道德底線」。對於辯護律師提出的被告12份筆錄，沒有一份時間與同步錄像的時間一致，孫旺就表示「存在這樣的合理誤差，恰恰說明了偵查人員嚴謹扎實的作風」，「我們偵查人員的能力和水平，可能還沒有達到我們辯護人要求的標准，我們是盤錦，不是一線二線的特大的城市，也希望辯護人對此能夠予以諒解。」

對此，盤錦市檢察院解釋，該案中的有關司法人員於2015年2月退回賄賂款，沒有為行賄人謀取利益，「但在庭審辯論中，檢察官沒有準確表述這一事實，發表意見明顯不當」。至於筆錄時間與同步錄像時間不一致的問題，檢察院就稱孫旺是「觀點不正確」，檢察院已開始對該證據是否合法進行審查。

此外，盤錦市檢察院指已責成大窪區檢察院要對此事嚴肅處理，調查檢察官在案件辦理過程中有否存在違規違紀行為。

（綜合報道）