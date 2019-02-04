【離奇】廣西店員偷21萬金飾　公安指「不構成犯罪」不立案

1月24日上午，廣西南寧市六桂福珠寶玉洞店店員在擺貨時，發現有10多件黃金飾品不翼而飛。查看監控後才發現，是店員黃某順手拿走的。珠寶店報警求助，但公安機關卻以「不構成犯罪」為由，不予立案。 據內地「看看新聞」2月3日報道，珠寶店店長朱某說，涉案飾品有11條金項鍊和7枚金戒指，總價值約18.5萬多元（人民幣．下同），折合約21.5萬港元。監控顯示，店員黃某是趁著點數的時候，把飾品裝進自己口袋裡。

廣西店員偷21萬金飾，公安指「不構成犯罪」不立案。（看看新聞）

當地公安隨即拘留黃某，黃某亦承認，那些黃金飾品的確是她拿走的，而且已經抵押到典當行，所得10多萬元被她在網絡賭博揮霍一空。儘管證據確鑿，不過1月25日，珠寶店店長卻接到警方電話說，指黃某的行為「不構成犯罪」。

之後，珠寶店收到來自南寧市公安局良慶分局的《不予立案通知書》，通知書上說，該案未發現犯罪行為，根據《刑事訴訟法》規定，決定不予立案，建議珠寶店到法院起訴。

「職務侵佔」與「侵佔」於法不同

報道指良慶分局金象派出所解釋，該案性質屬「職務侵佔」，理由是黃某總共侵佔過3次黃金飾品，前2次抵押後又把飾品贖回，而是次涉案飾品目前仍處於質押狀態，按法規不予立案。六桂福珠寶店已表明將通過法律途徑向黃某追討損失。

不過按內地刑法，「職務侵佔」意謂疑犯利用職務之便，侵吞公司財產，不屬於「（當事人）告訴才處理的案件」，亦即公安有責任主動立案處理。

「侵佔罪」則指代為保管他人財物，繼而非法佔有，這一類案件則屬「（當事人）告訴才處理」，公安毋須主動立案處理，當事人要自行興訟索償。