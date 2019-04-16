安全氣袋有隱患　寶馬在中國回收36萬輛汽車

據國家市場監督管理總局官網通報，因汽車的安全氣囊有安全隱患，華晨寶馬汽車有限公司及寶馬（中國）汽車貿易有限公司決定自2019年8月30日起，在國內回收360001輛汽車。

2014年1月2日至2017年10月16日期間生產的國產華晨寶馬118i，是被回收的車型之一。(網上圖片)

回收的汽車包括於2014年1月2日至2017年10月16日期間生產的多款國產華晨寶馬，合共27.29萬輛︳以及於2000年4月5日至2018年2月21日期間生產的多款進口寶馬，合計8.71萬輛，總數是360001輛。

今次回收的汽車都涉及安全氣袋有問題，安全氣袋裝配了高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在安全氣袋展開時，氣體發生器可能發生異常破損，導致碎片飛出，傷及車內人員，存在安全隱患。華晨寶馬及寶馬（中國）將為回收的車輛免費更換氣袋氣體發生器，以消除安全隱患。

涉及寶馬車輛的型號：

2014年1月2日至2017年10月16日期間生產的部分國產華晨寶馬：

118i、218i、220i、316i、318i、318Li、320i、320Li、328i、328Li、330i、330Li、X1及ZINORO 1E、ZINORO 60H汽車

2000年4月5日至2018年2月21日期間生產的部分進口寶馬：

116i、118i、120i、125i、130i、218i、220i、318i、320i、323i、325i、328i、330i、335i、340i、420i、425i、428i、430i、435i、440i、520i、528i、530i、535i、540i、550i、640i、650i、M135i、M140i、M2、M235i、M240i、M3、M4、M5、M6、X1、X3、X4、X5、X6、X5 M、X6 M及Active Hybrid X6汽車