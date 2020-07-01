【新型豬流感病毒】新型豬流感有世界大流行可能　專家籲提高警惕

美國國家科學院的官方學術周刊《美國國家科學院院刊》（PNAS USA）日前刊登一份研究報告，報告指出中國發現有一種新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」，並且已經出現豬傳人的情況，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。 有病毒專家接受內地傳媒訪問坦言，「G4 EA H1N1」引發世界性大流行的可能性是存在，尤其是在冬春之際的病毒流行季節，需要提高警惕，不能掉以輕心。

根據進化圖表分析，「EA H1N1」病毒共有G1至G6六個基因型。G1就是最初的「EA H1N1」，包括G4在內的其他基因型是2011年到2018年某些基因發生替換或者變異而產生。（網上圖片）

據了解，上述研究報告的作者是中國農業大學動物醫學院劉金華教授及中國疾控主任高福，第一作者是中國農業大學動物醫學院預防獸醫學系副研究員孫洪磊。報告通過監測2011年至2018年期間，共計近3萬隻活豬的鼻拭子測試，發現「G4 EA H1N1」自2016年起，內地的豬流感病毒已絕大多數是該病毒，並且具備在人群中流行的潛力。對職業接觸人群的進一步血清學監測亦顯示，有10.4%的工人對病毒呈陽性反應。

武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋在受訪時就坦言，「G4 EA H1N1」是有可能引起世界性大流行，尤其是在冬春之際的病毒流行季節，「如果此次發現的G4病毒跟2009年的病毒差不多，也含有人類流感基因片段的話，是可以在人與人之間傳播流行的。」楊占秋認為，要對「G4 EA H1N1」提高警惕，不能掉以輕心。

但楊占秋同時指出，目前並非流感病毒流行季節，對「G4 EA H1N1」不必過於擔心。而且即使是2009年的甲型H1N1流感，死亡率亦只有1%左右，遠低於新型冠狀病毒肺炎，「此外，甲型H1N1流感的傳播能力相比新冠病毒也更為有限，當時主要集中在美國和墨西哥兩個國家，在其他國家並沒有引起太大的恐慌。」

（綜合報道）