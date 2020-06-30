內地現新型豬流感病毒能豬傳人　研究指10.4%養豬場工人已受感染

美國國家科學院的官方學術周刊《美國國家科學院院刊》（PNAS USA）日前刊登一份研究報告，報告指，中國的研究人員發現一種新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」，目前已有豬傳人的案例。專家擔心，病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。 另一方面，台灣疾管署在周二（30日）上午緊急召開記者會，指「G4 EA H1N1」目前仍僅是疑似人類個案，無直接證據該病毒為人畜共通病毒。

綜合外電報道，「G4 EA H1N1」是從在2009年引發全球性流行病疫情的H1N1流感毒株演變而來。中國農業大學與中國疾病預防控制中心的科學家在研究中指出，「G4 EA H1N1」呈現「高度適應感染人類的所有基本特徵」。研究人員又發現，「G4 EA H1N1」具有高度傳染性，可在人體細胞中複製。

研究指內地已有10.4%的活豬養殖場工人受「G4 EA H1N1」感染。（中新社）

實驗結果更表明，人類在季節性流感中所獲得的任何免疫力，都不足以抵抗「G4 EA H1N1」，目前的流感疫苗亦沒有辦法提供保護，人類可能幾乎對其沒有任何免疫力。

研究稱，根據血液抗體檢測結果，內地已有10.4%的活豬養殖場工人受感染，研究推斷總人口的4.4%可能已與病毒有接觸風險。

科學家們在《美國國家科學院院刊》上呼籲採取緊急措施，監察曾接觸豬隻的人。

「G4 EA H1N1」在台灣亦迅速引起關注。台灣疾管署防疫醫師鄒宗珮指出，在「G4 EA H1N1」的研究中，確實發現中國有多地的禽畜養殖業者對病毒抗體呈陽性反應，但人類疑似個案都不是發病當下被發現，對人類會造成的影響仍待進一步觀察，「中國大陸因未發現人類確診個案，WHO沒有收到相關通報，尚未對該新型豬流感病毒提出禽傳人可能性警告。」

鄒宗珮並解釋，豬流感病毒若對人類具傳播力，也會是以飛沫傳播為主要傳播模式，所以一定是「非常近距離」的人畜接觸，如果禽畜工作者有戴上防護衣、手套、口罩及護目鏡等，就能降低感染機率，「豬肉只要充分熟食，就不會具傳染可能性。」

（綜合報道）