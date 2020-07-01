北京疫情｜居家隔離有症狀未報告　女子自覺期滿與朋友聚餐後確診

內地新冠肺炎疫情上月出現反彈，北京更爆發「新發地市場群組」集體感染疫情。截至6月30日，北京累計報告本地確診病例328宗，在院326宗，治癒出院2宗，尚在觀察的無症狀感染者26宗。 北京市疾病預防控制中心副主任龐星火，今天（7月1日）在防疫新聞發布會上通報了前一日新增確診病例相關情況，指其中一名患者6月25日自認為居住隔離滿14天，就與多名朋友聚集、聚餐。

據介紹，6月30日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例3宗，其中男性2宗，女性1宗，均居住於大興區。上述病例中，一名20歲女子曾於6月11日到新發地市場購物，此後在住地內活動未外出，6月21日起陸續出現頭痛、嘔吐、嗅覺減退等症狀，未報告，未就醫。

6月25日，這名女子自認為居住隔離期滿14天，與多名朋友聚集、聚餐。6月30日核酸檢測結果為陽性，當日由救護車轉運至大興區人民醫院就診並確診，臨床分型為普通型。

6月21日，北京市大興區九龍社區工作人員對居民樓公共區域實施全面消殺，（中新社）

龐星火提示，當前疫情風險依然存在，切不能放鬆警惕，日常要做好個人防護，不參加聚餐、聚會等聚集性活動，出現不適症狀要全程做好防護及時就醫，不得帶病外出參加活動。集中隔離、居家隔離人員必須嚴格遵守隔離要求，禁止外出，禁止參加聚集性活動，出現任何不適及時報告，規範就醫。

（新京報）