新冠肺炎｜川航開羅飛成都6人確診　中國民航局再發「熔斷指令」

新冠肺炎疫情持續，據中國民航局官網周二（7月1日）發布的消息，當日民航局發出自調整國際客運航班後第二份「熔斷指令」，決定從7月6日起暫停四川航空埃及開羅至成都3U8392航班運行1周。

民航局指，6月27日，四川航空埃及開羅至成都的3U8392航班上6位旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，民航局根據6月4日發布的《民航局關於調整國際客運航班的通知》有關規定，決定對四川航空實施航班熔斷措施，自7月6日起，暫停四川航空該航線航班運行1周，並要求熔斷的航班量不得用於其他航線。

6月27日抵達成都雙流國際機場的旅客。（中新社）

據悉，民航局於6月14日開出的第一份「熔斷指令」。此前在6月11日，南航CZ392孟加拉達卡至廣州航班發現17位旅客新冠病毒核酸陽性，民航局決定對該航班採取熔斷措施，自6月22日起，暫停該航班該航線運行4周。

《民航局關於調整國際客運航班的通知》中規定，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

上述通知也規定了航班獎勵措施，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

（綜合報道）