民航局發通知增加外國客運航班　美國此前宣布將禁止中國客機赴美

中國國家民航局在周四（4日）發布調整國際客運航的通知，並提到要在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。 值得一提是，美國交通部在當地時間周三（3日）宣布，美國將自6月16日起禁止中國航空公司的客運航班飛往美國。據報美國此舉是想向中國施壓，要求中國允許美國航空公司恢復在當地的航班。

民航局發通知批准更多外國航空公司恢復飛往中國的客運航線。（中新社）

民航局在通知中指，已被列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃的中外航空公司，可在以上述航班計劃為基準，繼續按照原則執行自及至中國的國際客運航班，即中國及外國每間航空公司經營至任何一個國家的航線只能保留一條，每條航線每周運營班次不得超過一班，但航線航班可在公司經營許可範圍內調整境內外航點。

民航局並指出，自下周一起，所有未列入上述航班計劃的外國航空公司，可在公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的名單內口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班。

民航局此前僅批准中國航空公司經營往返中美的客運航線。（網上圖片）

據「國際航班信息發布（第5期）」顯示，目前並沒有任何一間美國航空公司獲准載客飛往中國，但東方航空、中國國際航空、南方航空等有獲准經營往返美國的客運航線。

此外，民航局亦宣布自下周一起會有航班獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班，入境後病毒檢測結果為陽性的旅客人數連續三星期為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周兩班；相反，病毒檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，則暫停該航線運行一星期，達到10人更會暫停四星期。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，並且航空公司要待期限結束後方可恢復每周一班航班計劃。

據此前《紐約時報》報道，中國航空監管部門早前決定限制外國航空公司的航班至每周一個航班，但三間美國航空公司都因為疫情而要停止來往中美的航班，結果中國政府能夠有效地禁止美國航空公司的航班來往中美，但同時中國航空公司則仍有航班可以飛往美國。

（綜合報道）