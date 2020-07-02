新冠肺炎｜康乃爾大學中國留學生　可申請清華北大等大學暫時學習

美國康乃爾大學（Cornell University）6月30日宣布秋季學期計劃，並公布國際學生可以在全球十幾個國家的當地大學暫時學習。所有中國公民和持有中國綠卡的國際學生由於疫情無法返校，可以申請入讀清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、中國農業大學、首都師範大學、東華大學7所大學。其中香港居民也可以申請入讀香港城市大學。

據悉，康奈爾大學與全球十多所大學、研究所達成協議，為符合條件的國際學生創建了住宿、學習的實地選擇。根據其規定，國際學生在可申請的高校均須完成一至兩項課程，並完成康奈爾大學12至15個學分的網絡課程。該申請須在7月10日前完成。

以新生申請在北京大學就讀一學期為例，康奈爾大學官網給出的信息顯示：新生將在網上進行康奈爾大學提供的課程完成12至15個學分。新生將在北大完成一項英文課程和一項中文課程總計兩個課程。康奈爾大學的學生將集體統一住宿在北大對面的酒店。康奈爾大學的學生將完全享受北大的學生設施，如圖書館和參與各種活動。

上述7所大學中某大學國際處負責人表示，康奈爾大學這一「臨時調整」，的確存在於上述7所大學中。但由於事發突然，具體合作細節康奈爾大學仍在與7所大學緊密協商、動態調整中。

中國人民大學外國語學院院長郭英劍表示，這是疫情期間的「權宜之計」，未來不易長久，但對中國留學生來說是一個難得的好消息。從康奈爾大學所發布的情況來看，既考慮了課程安排，也考慮了住宿、圖書館等活動，具有一定的可操作性。

（中國科學報）