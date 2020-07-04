「當當網」男總監變性後遭解僱提仲裁　法院判勝訴籲包容心態共事

內地知名網購平台「當當網」早前以曠工為由解僱變性員工高某。據內地傳媒報道，高某事後提起仲裁，最終獲裁決勝訴，要自解僱當月起繼續履行勞動合同。 裁決更特別提到，高某有權以女性的身份如廁，其同事應當接受高某的新性別，並以包容的心態共事。

案情指，高某在2015年4月13日起入職當當網，擔任技術部產品總監，至被解僱時月薪為51259元（人民幣．下同）。2018年4月16日，高某經上海市精神衛生中心診斷為「易性症」（性別認同障礙），需要進行男轉女性別重置及手術。高某在同年6月27日向主管領導申請病假，並到第二軍醫大學附屬長征醫院接受手術。

高某被診斷為「易性症」（性別認同障礙）。（視覺中國）

高某在同年7月19日出院，醫生建議病假一個月。高某通知主管，申請在家辦公一個月，並獲對方回覆稱「你好好休養，覺得能恢復工作時通知我」、「如果你病假要很多修養時間，我建議你就再休一個月病假」。未料就在同年9月，當當網稱高某曠工，解除與高某的勞動合同。

高某事後申請仲裁，法院在一審時認為當當網解僱高某，無論實際上還是程序上均有瑕疵，裁決高某勝訴，雙方須於2018年9月6日起繼續履行勞動合同，並要支付相關工資約12.8萬元。當當不服上訴，提出的理由是高某的工作是不可替代及唯一。此外，當當網又稱高某離開崗位時間較長、身體原因再不能適應工作強度、其他員工稱無法與高某一起工作等。由於當當網在發送予高某的信函中，有提及「精神病人發作，其他員工的恐懼、不安和倫理尷尬，如廁問題」等內容，高某再據此投訴受到就業歧視。

法院在二審中維持高某勝訴的裁決，認為高某並不存在曠工行為，其病假期間前往上海及泰國，是屬於遵從醫囑以恢復身體健康為目的而安排的行為。法院又稱，高某有權以女性的身份進行如廁，其他同事也應當接受高某某的新性別，以包容的心態共事。法院更稱，當當網應當盡可能根據高某的能力和體能，為其安排相近崗位，不得濫用「薪隨崗變」的原則極大幅度降低其薪酬待遇。

法院又稱，高某有權以女性的身份進行如廁。（視覺中國）

法院最後呼籲並稱相信當當網及其員工，能夠發揚「開放、平等、協作、快速、分享」的互聯網精神，以更加開放、寬容的心態面對高某，在高某能夠勝任新崗位的前提下，構建及發展和諧穩定的勞動關係。

網民熱議：

女廁所都是單間的，有啥尷尬的，平常心看待。 支持維護自己權益。 我們的社會應該寬容一點。 甚麼年代了，變性別而已，靠勞動吃飯又不靠身體，過分！ 只要他做了變性手術完全變性，那我可以把她當成女的。 既然能放棄性別，為何不換個環境？你這樣的人讓熟悉的員工怎麼和你相處？ 那其他人就沒有不包容的權利？總拿西方那一套價值觀來忽悠。

（綜合報道）