《江湖無難事》索爆「變性女」因露胸片段再掀熱話　自爆站着小便

《江湖無難事》去年上映後，日前在影音串流平台LiTV線上影視播映，其中飾演變性人的姚以緹，片中「袒胸露背」、「大嫂站的尿尿」的勁爆花絮釋出後吸引超過3.9萬個Like和分享數，6600多則回覆與8700餘次分享，電影在下檔後再次爆紅，也讓姚以緹入圍本屆台北電影節最佳女配角，她開心許多新朋友對電影的支持。

「露胸」片段獲瘋傳 令電影再成熱話（點圖放大瀏覽片段截圖）：

+ 11 + 10 + 9

姚以緹大方說：「我還真有嘗試過站著尿尿！因為小時候很好奇，為什麼哥哥都站著尿尿，而我都不行？索性就試試看了。」

而電影中另一個露胸事件，大哥專屬享用的大嫂巨乳，戲裏就這樣被黃尚禾衝動撕開衣服，露點坦誠相見於眾兄弟前，戲精姚以緹則怨嘆說：「我不要啊……」隨即姚以緹憶起這段過程，「螢幕前真的超好笑，但其實拍攝時我們可是嚴謹又嚴肅，雖然說我飾演的香耐鵝是以假胸部呈現，但大家都很尊重與保護我，電影是部比較陽剛的作品，相對女生少了些，但男生都超有禮貌，不管服裝穿搭還是拍攝，男生都很自動不帶手機，我自己是沒想那麼多，畢竟是工作需要，因此拍戲時都異常安靜，因為大家都沒帶手機，尤其拍露胸這段更是安靜到讓我覺得很不自在，後來我才知道，大家擔心我會不好意思，讓我非常謝謝他們的貼心。」

曾在受訪時表示好演員不光只有臉，而是全身肢體都要會演戲，姚以緹為戲接受不少挑戰，舉凡搞笑、暴力、深邃、火辣等角色都難不倒她，難道不怕毀了女神形象嗎？更重要是金馬常客，音樂藝術家男友不會阻止嗎？「那時接《江湖》時我還是單身！不過我們後來有分享這部戲，就是以表演者角度來看這個劇本，因為我們都很愛電影，因此沒有什麼尺度放不放或我要怎麼維護形象的問題，因為對演員來說，就算是已經交往，我們對忠於劇本與角色態度上，理念是一致的。」姚以緹說。

點圖瀏覽更多姚以緹戲外的美照：

+ 13 + 12 + 11

由於《江湖無難事》與龍劭華老師搭檔太受溺愛，大哥的寶貝香耐鵝在姚以緹精湛演技下，巧妙將戲裏三個角色詮釋到位，現實生活中大哥的女人香耐鵝，取代香耐鵝死後騙大哥的變裝皇后，以及大哥開拍新戲的女主高中生，姚以緹坦言演出前做不少功課，但最感謝的還是龍劭華老師的帶領。

她說：「我們沒有什麼讀本，都現場直接來，比如裏面有場戲要打龍哥巴掌，然後他覺得我打不夠真，所以就示範給我看要多大力，要我不要這麼拘謹，龍哥就真的打我的臉，讓我感受那力道，當下我有點生氣，怎麼可以打這麼大力？所以演出時我就真的打了下去，龍哥事後表示希望我不要這麼不敢，因為這是演員職份所在，扭捏害羞反而無法呈現最好的一面給觀眾，雖然過程中我有點被惹火，但也從龍哥身上學到態度。」

延伸閱讀：

「多情城市」拍婚紗戲 傅子純最失策忘記多帶一條內褲

比莉被賈靜雯盧出江湖 拒和歐吉桑談愛：還要幫翻身！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】