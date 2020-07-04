【港版國安法】以數字一至九作解說　崔天凱：立法是回歸本源

中國駐美國大使館在周六（4日）發布大使崔天凱就「港版國安法」的視像談話。崔天凱表示，會以一至九共9個數字，分享「港版國安法」的基本事實，以及一些個人看法。

崔天凱指，一及二就是「一國兩制」，「一國兩制」仍將是香港治理的基本方針，該法是「一國兩制」實踐中具有裡程碑意義的大事，為確保「一國兩制」行穩致遠提供強大制度保障。三指的是300萬名香港市民，「香港『撐國安立法』聯合陣線在5月下旬發起簽名活動，短短8天內近300萬市民通過街站簽名或網絡聯署支持立法，反映出這是人心所向，勢在必行」。

崔天凱以一至九共9個數字解說「港版國安法」。（中國駐美大使館）

崔天凱續稱，四是指該法所規定的4類罪行及處罰，分別為分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，「也就是說這部法有嚴格界定的針對性。它在禁止上述犯罪行為的同時，將保護香港法治和香港人民的合法權利和自由」。

至於五則是指50年不變，「香港基本法規定，香港保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。這部立法將更好地給予保障，而不是改變這一點」。崔天凱提到，六是該法只有6章66條，「建議各位全面認真研究解讀，避免誤解誤判或被誤導」。而七和八就是700多萬香港居民和8萬多名居港美國公民，崔天凱稱，該法將推動香港由亂而治，有利於700多萬香港居民的福祉，也有利於8萬多居住在香港的美國公民的安寧生活。

崔天凱最後稱，九就是「九九歸一」，「中文裡這個說法講的是事情總還要回到根本上來。」崔天凱稱，該法正是一次回歸本源，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國政府和人民維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，「九這個數字在中國文化裡還代表著長久，相信這次立法將保障香港長治久安，長期繁榮穩定」。

（中國駐美大使館）