【鳥鳴當龍吟】貴州山村怪聲吸引千人圍觀　4名網民涉造謠遭處罰

貴州威寧縣秀水鎮近日一處山坡上的玉米地經常發出詭異的響聲，在網上被人傳為「龍吟」、「虎叫」和「狼嚎」。當地傳媒指每日都有數以千計的人去現場看熱鬧，也包括一些省外來客。當地交通一度擁堵，相關部門要設置5個駐點勸返群眾。 後來有鳥類專家查明，不明聲源是一種名為黃腳三趾鶉的鳥類發出。當地公安指，至少有4名網民因為涉嫌傳謠造謠受處罰，其中2人被予以行政拘留。

怪聲吸引許多人「慕名前來」，山坡站滿了來看熱鬧的民眾。（影片截圖/梨視頻）

綜合內媒報道，秀水鎮堅強村意志組山坡的玉米地大約10天前開始出現沉穩而悠長的低吼聲，且持續不斷。經網民在社交平台發布後，再經渲染內容、杜撰聲音等造假手法，最後竟傳為「龍吟聲」。

為查明不明聲源產生原因，威寧縣邀請了專家赴現場進行調查核實。根據多日來當地群眾現場錄製的聲音以及目擊者描述，並現場對不明聲源進行採樣、分析和比對，專家初步認定不明聲源是黃腳三趾鶉發出。

據了解，黃腳三趾鶉為小型鳥類，外形似鵪鶉，在貴州是夏候鳥，繁育期啼叫時聲音悠長沉悶，有類似牛叫聲。黃腳三趾鶉在中國分布較廣，貴州省為其主要分布區域之一。

專家初步認定不明聲源是黃腳三趾鶉發出。（網上圖片）

此外，貴州畢節警方周五（7月3日）通報稱，秀水鎮堅強村不明聲源現象引發的網絡造謠案件，網民劉某江、虎某江、陳某丹、張某等人為博取關注、提高個人網絡知名度，將事發地視頻杜撰添加類似 「虎叫」「狼嚎」等恐怖音效，同時附「秀水鬼叫」「聽鬼叫黑死人」「 叫了我都不敢聽了」等文字內容在抖音、快手等平台傳播，混淆視聽、誤導群眾，在社會上造成極壞影響。

警方指，目前涉案人員已被公安機關依法查處，其中，虎某江、劉某江、張某違法事實已查清，虎某江、劉某江分別被公安機關給予行政拘留6日、10日的處罰，張某因情節輕微被給予教育訓誡，其餘人員的違法情況正在進一步核查中。

（綜合報道）