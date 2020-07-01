有片｜模仿林青霞東方不敗角色　川男經兩年苦練學識「飛針絕技」

來自四川綿陽的杜男今年25歲，是一名武俠迷，尤其喜歡金庸的武俠小說，最喜歡的角色則是林青霞扮演的東方不敗，他因此開始模仿練習東方不敗的「飛針」絕技。 兩年間，杜男為了練針花費200多元（人民幣．下同），耗費千餘鋼針。內媒報道稱他目前可以在3米之內，「隨手將鋼針穩穩地扎在木板上」。

林青霞飾演的東方不敗造型深入人心。（網上圖片）

據杜男透露，他是一名金庸迷，金庸小說的武俠世界有一位非常出名的角色名為「東方不敗」，以繡花針絕技，在《笑傲江湖》故事中號稱「武功天下第一」。杜男十分喜歡這個角色，又指電影改編版本中，「女神林青霞版本特別深入人心」，於是模仿她苦練一手飛針的絕技。

杜男稱，練習的兩年期間已花費了200多元，「都是自學的，這個東西是易學難精。」在「傳授」自己的「飛針絕技」經驗時，他說「第一個是力量，第二個是準確度，練習的時候最好要帶一個護目鏡，針很容易斷」。但杜男也強調，其他人不要輕易模仿。

杜男Cosplay東方不敗練習「飛針絕技」。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

杜男又指自己目前可以在三米之內飛針插進木板，「命中木板是沒問題的，打進雞肉還是很輕鬆的。」網上流傳的影片中，還可以看到杜男飛針命中一罐飲品，他還會穿上「東方不敗」角色的衣服玩Cosplay，「感覺自己學會了就像武俠人物，一個自我滿足感吧。」

網民熱議：

「還好不是練葵花寶典。」 「只需200元就可以變成東方不敗，趕緊報名吧。」 「期待有美甲愛好者能練成九陰白骨爪。」 「金庸都不知道他寫個小說能整出來真功夫。」 「有夢想有毅力看來是可以成功的。」

（綜合報道）