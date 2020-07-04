【見面找妓女頂替】兩男扮女性網戀騙財　浙江六旬漢四年失逾百萬

浙江樂清一名60歲男子金某，早前在網上先後與兩名「女朋友」交往長達4年，部分時間「一腳踏兩船」，先後共付錢超過100萬元（人民幣．上同）。 惟警方調查後，發現該兩名「女朋友」分別是雲南男子孫某及周某假扮，與金某的交往實際上是兩人精心策劃的連環騙局，以懷孕、老家建房、家人生病為由騙取錢財，與金某現實的相會則是安排「代勞」的妓女。

從騙徒與金某之間的「甜言蜜語」中可見，騙徒不時藉機向金某自怨自艾。（澎湃新聞）

據了解，金某在樂清經商，已有家庭，事業有成。在2015年8月，喜歡網聊的受害人在微信上認識「劉女士」，兩人不及後就以情侶相稱。金某與青春靚麗、風姿綽約的「劉女士」視像聊天，打消一切顧慮，多次給「劉女士」微信紅包。在2016年時，金某更獲「劉女士」主動前來樂清相會。

「劉女士」其後表示懷孕，金某擔心會對家庭造成影響，不斷給予打胎費。但未幾「劉女士」就傳來一張孩子的照片，聲稱已順利誕子。金某老來得子十分高興，但同時又怕會產生家庭矛盾，就不斷地給「劉女士」彙錢。在2016年至2018年間，金某共給「劉女士」彙款超過58萬元。

與此同時，在「劉女士」懷孕期間，自稱是「劉女士」閨蜜的「蔣女士」主動與金某聯絡，批評金某不負責任。「蔣女士」與金某一來一回來互生情愫。至2017年4月，「蔣女士」也主動來樂清與金某相會。金某一時之間「左右逢源」，除了付錢給「劉女士」外，亦答應「蔣女士」以老家建房、家人生病、日常開銷等理由的索錢要求，累積支付48萬元。

金某4年來給予「劉女士」、「蔣女士」共計逾100萬元。（澎湃新聞）

惟金某的異常開支終引起家人注意，得悉整件事後更大覺有問題，立即報警求助。經研判與分析，警方發現「劉女士」實際是28歲男子孫某假扮，其已於2019年在雲南被抓獲歸案。孫某坦言，與金某聊天時發現對方家產豐厚，「所以就想利用美人計騙點錢，約會見面那次我是找了一個失足女（妓女）劉某頂替我。」

經訊問，孫某交代自己因網絡賭博欠下巨債，便想在金某身上騙錢。為了讓老金持續性彙款，孫某更編造懷孕生子的故事，「看到老金錢多好騙，我便告訴自己的好朋友周某，讓他一起從老金身上撈點錢。」所謂的「蔣女士」，就是孫某的朋友周某假扮。周某在上月在雲南被抓獲。

周某涉嫌詐騙罪，目前正被樂清市公安局依法刑事拘留。（澎湃新聞）

孫某被樂清法院以詐騙罪判處有期徒刑10年，並處罰金2萬元，劉某被判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金7000元。至於周某則涉嫌詐騙罪，目前正被樂清市公安局依法刑事拘留。

（綜合報道）